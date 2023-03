Gary Lineker é afastado da BBC por comparar medida do governo ao nazismo; Atletas apoiam ex-jogador

A BBC, rede de televisão britânica, afastou o apresentador do Match of the Day, Gary Lineker por críticas a medidas do governo britânico contra imigração. Em suas redes sociais, o ex-jogador da seleção inglesa e artilheiro da Copa do Mundo de 1986 comparou a linguagem da medida a do regime nazista de Adolf Hitler em 1930. A BBC declarou que a declaração de Lineker quebra as diretrizes da empresa.

O projeto de lei foi apresentado pela ministra do Interior, Suella Braverman, como forma de diminuir a entrada de imigrantes ilegais pelo Canal da Mancha, trecho marítimo entre a Inglaterra e a França. O slogan do programa é “Parem os botes”, referenciando o trecho percorrido pelos imigrantes. O comentário opinativo de Gary Lineker foi feito na sua conta pessoal do Twitter no dia 9 de março.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

“Recebemos muito menos refugiados do que outros grandes países europeus. Esta é apenas uma política cruel dirigida às pessoas mais vulneráveis em uma linguagem que não é diferente da usada pela Alemanha nos anos 30″, ele afirmou em seu Twitter.

Na edição do Match of the Day deste sábado não houve apresentador ou comentaristas. Os profissionais Ian Wright, Alan Shearer e Micah Richards declararam apoio ao colega de emissora. Em suas redes sociais, Wright se manifestou publicamente. “Todos sabem o que o Match of the Day significa para mim, mas informei a BBC que não faria o programa amanhã. Solidariedade”, disse o comentarista.

Everybody knows what Match of the Day means to me, but I’ve told the BBC I won’t be doing it tomorrow. Solidarity. — Ian Wright (@IanWright0) March 10, 2023

Já Shearer foi mais sucinto, mas também firmou seu compromisso em não aparecer na atração televisiva. “Eu informei a BBC que não participarei do MOTD na noite de amanhã.”

I have informed the BBC that I won’t be appearing on MOTD tomorrow night. — Alan Shearer (@alanshearer) March 10, 2023

Jogadores da Premier League também não darão entrevistas à emissora BBC, segundo a FPA, associação de atletas profissionais da Inglaterra. “Fomos informados que os jogadores dos jogos de hoje vão participar das entrevistas do Match of the Day. A FPA pediu para seus membros que queiram tomar posicionamento coletivo e gostariam de mostrar o seu apoio para aqueles que escolherem não fazer parte do programa de hoje. Durante essas conversas nós deixamos claro que, como uma associação, nós vamos apoiar todos os membros que queiram encarar as consequências por não terem cumprido os acordos de transmissão.Isso é uma decisão de comum acordo que assegura que jogadores não serão postos em tal posição”, declarou a FPA.

Para aumentar o caos, apresentadores esportivos e especialistas retiraram uma série de programas de rádio e televisão da BBC no sábado, como Football Focus e Final Score, forçando o cancelamento e a exibição de programas já gravados s e podcasts em vez de cobertura ao vivo. A correspondente esportiva Natalie Pirks postou em suas redes sociais uma foto de uma estátua de George Orwell do lado de fora do prédio da BBC em uma referência à liberdade de expressão, enquanto uma petição pedindo a reintegração de Lineker tem quase 160.000 assinaturas.

Após as diversas manifestações em apoio ao seu posicionamento, Lineker foi ao Twitter agradecer as manifestações públicas. “Bem, foram alguns dias interessantes. Feliz que esta história ridiculamente fora de proporção parece estar diminuindo e muito ansioso para apresentar o Match of the Day no sábado. Obrigado novamente por todo o seu apoio incrível. Tem sido impressionante”, ele afirmou em sua rede social.