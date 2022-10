Ex-jogador pede que apoiadores de Bolsonaro atropelem pessoas que passam fome e pedem alimentos

Momentos após a confirmação de que haverá um segundo turno na disputa presidencial entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-jogador de futebol Fabricio Manini, que teve passagem pelo Ceará e pelo Fortaleza, foi às redes sociais revoltado com o resultado da apuração pedindo para que apoiadores do atual Presidente da República “passem por cima com o carro” em pessoas que estiverem passando fome ou pedindo alimento nas ruas, as quais se referiu como “vermes”.

A postagem do jogador, feita em formato de stories, em sua conta no Instagram, logo repercutiu na internet, gerando revolta entre os internautas. Em sua fala, o ex-zagueiro se mostrou indignado com o resultado do primeiro turno, e declarou apoio a Jair Bolsonaro.

“Depois do resultado do primeiro turno das eleições, espero que todos eleitores do Bolsonaro, assim como eu, quando encontrar alguém passando fome ou pedindo algum alimento, não ajude. Passe com o carro por cima da cabeça pro País não ter mais despesas com esses vermes”, escreveu o atleta.

O zagueiro Fabrício (ex Ceará e Fortaleza) é fascista de marca maior. pic.twitter.com/0dXXilwr4e — Tércio Brilhante (@bequebomdebola) October 3, 2022

Com a repercussão do caso, o ex-atleta tratou de tornar a sua conta na rede social privada. Com isso, apenas usuários com sua permissão conseguem visualizar suas postagens.

O ex-zagueiro Fabricio Manini deixou sua conta no Instagram privada após pedir que apoiadores de Jair Bolsonaro "passem com o carro na cabeça" de pessoas que pedirem alimentos ou ajuda nas ruas. Foto: Reprodução/Instagram

Revelado pelo Gama, do Distrito Federal, em 2008, o zagueiro não teve uma carreira longeva, que foi encerrada em 2015, quando defendia o Botafogo-PB, segundo o portal transfermarket. De acordo com o site, Fabricio ainda atuou pelo América-RN, Oeste e Guarany-CE.