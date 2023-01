Ex-meia da Argentina pede que defensores ataquem Mbappé ‘do pé à coxa e da coxa ao peito’ na final

A decisão da Copa do Mundo entre França e Argentina já começou. Ex-jogador da seleção argentina e atual técnico do Gimnasia y Esgrima, Néstor Gorosito, publicou uma postagem nas redes sociais com o intuito de motivar os defensores do técnico Lionel Scaloni a baterem em Mbappé, principal estrela francesa. As equipes se enfrentam neste domingo, às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

“Cuti, Ota, Paredes, com Mbappé precisamos pegá-lo do pé à coxa e, quando possível, da coxa ao peito”, disse Gorosito, fazendo uma analogia com cortes de frango para explicar em qual parte do corpo de Mbappé os jogadores argentinos precisam atacar durante a final.

Os torcedores argentinos fizeram a publicação do treinador viralizar. Alguns usaram faltas duras em Neymar, nos últimos jogos entre Brasil e Argentina, para detalhar o que deverá ser preciso fazer diante do astro francês.

"Pipo" Gorosito afirmou que quer ver Mbappé sofrendo com os defensores argentinos. Foto: Hassan Ammar/AP

Néstor Gorosito atuava como meia e tem passagens marcantes por River Plate, San Lorenzo e Universidad Católica do Chile. Pela seleção argentina, disputou 19 jogos e fez um gol. No período que esteve com o selecionado, conquistou dois títulos da Copa América (1991 e 1993), além de uma Copa das Confederações (1992).

A Argentina está na sua sexta final de Copa do Mundo, tendo conquistado o título em duas oportunidades (1978 e 1986). Foi vice em 1930, 1990 e 2014.