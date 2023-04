Ex-mulher de Hakimi pede R$ 56 milhões em divórcio, mas jogador oferece apenas R$ 11 milhões

Os trâmites do divórcio do jogador marroquino Achraf Hakimi e da atriz Hiba Abouk estão longe de ter um fim. Após a descoberta de que o atleta do Paris Saint-Germain colocou seus bens, como imóveis, carros e dinheiro, em nome de sua mãe, o ex-casal chegou a um impasse com relação aos valores a serem repartidos.

De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, Hiba pede € 10 milhões, cerca de R$ 56 milhões na cotação atual. Já o lateral-direito da seleção marroquina oferece € 2 milhões, aproximadamente R$ 11 milhões. Casados desde 2019, Hakimi, de 24 anos, e Hiba, de 36, tiveram dois filhos juntos, Amin e Nain.

Ainda segundo publicação da imprensa espanhola, a atriz recorreu à Justiça após descobrir a transferência de bens do ex-marido para a sogra. Os advogados de Hiba apontam que o marroquino cometeu fraude e fez má administração dos bens adquiridos pelo casal.

Achraf Hakimi é um dos principais jogadores do PSG e foi destaque marroquino na Copa do Catar. Foto: Stephane Mahe/ Reuters

Na última semana, Saida Mouh, mãe de Hakimi, defendeu o filho em entrevista ao Morocco World News. “Se tomou essa decisão para se proteger, não estou a par. Mas qual é o problema se essa notícia for real? Se meu filho não toma essa atitude, não poderia se livrar dessa mulher”, afirmou.

Em recente entrevista para a revista Elle, Hiba reforçou que está bem, mas convive com altos e baixos comuns após um período de muitas mudanças na vida. “Tem dias que é assim, e outros que se deve encaixar os golpes e tomar decisões, às vezes complicadas, se acostumar com situações novas... E isso pode te desconcertar um pouco”, afirmou.

Hakimi enfrenta uma séria acusação de ter estuprado uma jovem de 23 anos na França. O fato veio à tona em fevereiro. A violação teria se dado em Boulogne-Billancourt, comuna francesa localizada em Paris, na região administrativa do Parc Des Princes, estádio do PSG. Após se conhecerem pelo Instagram em meados de janeiro, a vítima foi à casa do jogador à bordo de um Uber, pago por Hakimi.

Na casa, “as coisas saíram do controle”, segundo a própria mulher ao relatar o acontecimento. Contra sua vontade, o lateral do PSG teria retirado suas vestes, beijado seus seios e penetrado suas partes íntimas com as mãos. A jovem, que não teve sua identidade revelada, conseguiu escapar ao chutar Hakimi. Fora do apartamento, ela enviou uma mensagem a um amigo para resgatá-la de carro e a socorrer no local.