Ex-namorada de Antony, acusado de violência doméstica, critica convocação para seleção: ‘Piada’

A primeira convocação de Fernando Diniz continua em repercussão. Além do debate sobre os nomes que faltam ou sobram na lista, o questionamento sobre a presença de Antony é forte. O atacante é acusado de violência doméstica pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin. Após a divulgação dos nomes que vão representar a seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a artista desabafou no Instagram.

Na sexta-feira, 18, quando foi divulgada a lista de convocados, Gabriela Cavallin compartilhou uma coluna que critica a convocação e detalhou a nova denúncia em um story. Ela afirma que o documento que será apresentado na Inglaterra tem 70 páginas com prints, áudios e vídeos que comprovam as agressões. “Por isso o Brasil é uma piada para outros países”, desabafou sobre a convocação.

Antony acusado de violência doméstica Foto: Reprodução

Outro argumento, que repercutiu entre torcedores, foi apontado por Gabriela. Ela menciona o corte de Lucas Paquetá, por possível envolvimento com apostas, em paralelo à manutenção de Antony no time convocado. “Um jogador investigado por envolvimento em aposta é afastado, e um que bate em mulher não é?”, questionou.

Também nas redes sociais, Antony comemorou a convocação. O jogador esteve no time que disputou a Copa do Mundo 2022, no Catar. “Muito honrado em voltar! Satisfação imensa, que não consigo descrever em palavras! Vamos para mais um ciclo, com mesmo empenho e dedicação de colocar o Brasil sempre no topo!”, escreveu.

Relembre o caso

O boletim de ocorrência foi registrado em junho na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo. Antony chegou a prestar depoimento semanas depois do registro e negou que tenha cometido agressões. Na época, o jogador de 23 anos falou que era “vítima de uma falsa acusação”. Na época, Gabriela Cavallin pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado. Segundo a artista, Antony teria jogado água, chutado, puxado o cabelo e dado uma cabeçeada na ex-namorada, além de a segurar pelos braços e jogá-la na cama.

Antony despontou para o futebol em 2019, quando se destacou na conquista da Copinha pelo São Paulo. No ano seguinte, o tricolor paulista vendeu o atacante para o Ajax, da Holanda, por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação da época). O atacante rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou um dos destaques do Brasil na Europa.

Campeão com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United em agosto do ano passado por 100 milhões de euros (R$ 500 milhões), tornando-se a maior venda da história do futebol holandês. O Manchester United não afastou o atleta. Na estreia do time na Premier League, o atacante foi titular, contra o Wolverhampton, na última segunda-feira, 14.