Ex-participante de reality de namoro troca jogador do Manchester City por zagueira do Arsenal

A zagueira do Arsenal Jen Beattie, de 31 anos, oficializou seu relacionamento com Amber Gill, de 25, que venceu a quinta temporada do reality show de namoro Love Islands. Amber já foi namorada do meia inglês Jack Grealish, uma das estrelas do Manchester City.

Grealish, 27, e Amber namoraram ao longo de 2021, mas o relacionamento não prosperou. Naquele ano, o jogador trocou o Aston Villa, onde despontou no futebol profissional, pelo City, comandado por Pep Guardiola.

O desempenho na seleção inglesa durante a Eurocopa de 2021 também foi fundamental para sua transferência, uma das mais caras da história. A Inglaterra terminou com o vice-campeonato, perdendo a decisão, em casa, para a Itália.

Love Island star Amber Gill proudly kisses footballer girlfriend Jen Beattie https://t.co/pBgZ6OX9Dg — The Sun (@TheSun) March 6, 2023

Jen Beattie comemorou o título da Copa Inglaterra Feminina nas arquibancadas do Estádio de Webley com a nova namorada. Elas trocaram beijos e foram flagradas pelas câmeras.

O Arsenal, equipe de Jen, ganhou do Chelsea, rival londrino, na final do torneio por 3 a 1. A zagueiro não foi titular e entrou no decorrer do duelo.

