Ex-presidente da Argentina afirma que Alemanha é favorita na Copa por ser uma ‘raça superior’

Em entrevista a um programa de TV argentino, Mauricio Macri, ex-presidente do país, afirmou que a seleção alemã é uma das equipes favoritas a ganhar a Copa do Mundo no Catar por ter em seu elenco uma “raça superior”. O ocorrido se deu após Macri, que dirigiu o Boca Juniors entre 1995 e 2007, ser questionado sobre quais eram as chances da Argentina conquistar o torneio.

“Entre os cinco principais candidatos, hoje coloco a Argentina. Obviamente há o Brasil, Portugal com jogadores muito bons, França também com jogadores muito bons e o último campeão e a Alemanha que nunca pode ser descartada porque é uma raça superior, sempre jogam até a final”, respondeu.

Diego Maradona e Mauricio Macri, quando o político era presidente do Boca Juniors, anunciando a contração do ex-jogador como técnico da equipe argentina em 2005. Foto: Andres Stapff/REUTERS

As falas ganharam tração nas redes sociais na noite de segunda-feira, 15, e foram duramente criticadas pelo público. A retórica se assemelha a argumentos nazistas que colocavam a raça ariana como uma categoria superior em detrimento de outros “seres inferiores”.

Tal lógica foi utilizada pela Alemanha nazista para embasar as políticas que promoveram o holocausto, entre outros crimes de guerra. Até o momento da publicação desta reportagem, Mauricio Macri não se pronunciou sobre o ocorrido.