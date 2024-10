Ex-Real Madrid descobre em exame de DNA que não é pai da criança para quem fez uma tatuagem

A mãe da menina, porém, falou sobre o caso em suas redes sociais. “Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo, e nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa e ele também. Ambos seguiram suas vidas. No meio disso tudo, veio a Maitê, e decidimos fazer um teste de DNA”, explicou Ingrid.

Vinicius, hoje jogador do Shakhtar Donetsk, e Ingrid Lima chegaram a se casar em 2021. Neste ano, em fevereiro, anunciaram a gravidez da influenciadora.