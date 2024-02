Lewis Hamilton passou a virada de ano para 2024 no Brasil. Agora, ele postou as primeiras imagens dos dias em que esteve em solo brasileiro. O piloto heptacampeão mundial de Fórmula 1 teve anunciada a transferência para a Ferrari, no ano de 2025, há pouco mais de uma semana.

PUBLICIDADE A festa de Réveillon de Hamilton foi em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia. Depois, o piloto ainda passou uma semana no Rio de Janeiro. Ele conheceu alguns pontos da zona sul da cidade, passando pelas orlas do Leme, Copacabana e Ipanema. Outra foto postada pelo piloto mostra ele em frente a sobrados e uma loja de confecções. Há carros e motos estacionados na calçada e muitos fios elétricos ligados a um post. Algumas contas no X (antigo Twitter) definiram a foto como “Hamilton na estética brasileira”.

Hamilton vai receber anualmente 40 milhões de euros (R$ 213 milhões) na Ferrari. O valor pode aumentar com bônus por desempenho. O salário será menor do que o atual, da Mercedes. O contrato renovado ano passado estipulou 50 milhões de euros (R$ 267 milhões) por ano.

A Fórmula 1 começa a temporada 2024 em 2 de março, com o GP do Bahrein. São 24 etapas, a maior temporada da história da categoria.