Fã de Taylor Swift joga sal grosso no Allianz Parque e torcedores do Palmeiras reagem; veja vídeo

Uma fã da cantora americana Taylor Swift jogou sal grosso nos canteiros do entorno do Allianz Parque e do clube social do Palmeiras nesta quarta-feira. A ação teria como objetivo fazer com que os shows da cantora em São Paulo transcorram sem problemas graves, como os registrados no Rio no fim de semana passado.

Nas redes sociais, a fã, que também se disse palmeirense, publicou vídeos e fotos registrando o momento em que jogou sal grosso no estádio do Palmeiras. Torcedores da equipe alviverde reagiram ao fato curioso e republicaram as mensagens com frases positivas e negativas sobre tal atitude.

“Se o Palmeiras perder esse Campeonato Brasileiro por causa disso...”, disse um torcedor, que foi respondido pela fã. “Eu vou entrar em campo? Tenho cara de Endrick?”, escreveu ela. Outros aplaudiram a atitude. “Como palmeirense, eu agradeço muito”.

Allianz Parque recebe shows de Taylor Swift na sexta, sábado e domingo. Foto: Carla Carniel/ Reuters

“Obrigada, swifties (nome dado aos fãs de Taylor) por abençoarem essa volta de Data Fifa do Palmeiras. É sempre um momento de muita tensão”, publicou outro torcedor alviverde, relembrando que o clube em 2023 passou por turbulências após períodos de pausa na temporada para a realização de jogos das seleções.

Em abril, a equipe perdeu o jogo de ida da final do Paulistão para o Água Santa por 2 a 0, mas acabou se sagrando campeão na partida de volta ao golear por 4 a 0. Em junho, perdeu para o Bahia por 1 a 0 no Brasileirão e mergulhou em sua primeira instabilidade na temporada. No mês de outubro, foi derrotado em casa pelo Atlético-MG por 2 a 0.

A única exceção aconteceu em setembro, quando o Palmeiras conquistou uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Goiás. Dessa vez, o time palmeirense medirá forças com o Fortaleza, na Arena Castelão. O jogo acontece no domingo, às 18h30.

Taylor Swift realiza três show da turnê “The Eras Tour” no Allianz Parque entre sexta-feira e domingo. As apresentações no Rio, no fim de semana passado, ficaram marcadas pela morte de uma fã, Ana Clara Benevides, no Estádio Nilton Santos. A Delegacia do Consumidor (Decon) abriu um inquérito para investigar as condutas da Time for Fun (T4F) após a morte de Ana Clara Benevides e relatos de fãs nos shows da Taylor Swift, no Rio de Janeiro. O órgão apurará o crime de perigo para a vida ou saúde.