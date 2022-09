Fábio Santos admite ‘sentimento de derrota’ em empate do Corinthians: ‘Amargo’

Buscando se aproximar do líder Palmeiras, o Corinthians teve a vitória na mão durante boa parte do confronto com o Internacional, mas a deixou escapar ao ceder o empate por 2 a 2 no segundo tempo, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos jogadores mais experientes do time, o lateral Fábio Santos admitiu a frustração pelo resultado.

“Cara, óbvio que lutamos para vencer e temos de valorizar isso. Mas este é o sentimento de derrota. fica o gosto amargo, porque tivemos chance de matar o jogo, especialmente no primeiro tempo. Mas é valorizar o Inter, está fazendo um grande campeonato, também”, disse o lateral.

Apesar da frustração, Fábio Santos não se deixou abater pelo resultado e mostrou que a equipe está com a cabeça no lugar para a sequência de decisões que terá pela frente no mês de setembro. Além de seguir brigando pelo título do Brasileirão, o Corinthians disputa uma vaga na final da Copa do Brasil, frente ao Fluminense.

Corinthians e Internacional dividem ponto e empacam na tabela do Brasileirão Foto: Alex Silva/Estadão

“Fica este gostinho da vice-liderança, mas tem muito campeonato pela frente. Temos um time competitivo e vamos saber digerir este empate para buscar mais pontos nas próximas rodadas. Confiamos na nossa equipe”, completou o jogador.

O empate, é bem verdade, acabou sendo ruim para o Corinthians, que poderia, de uma só vez, assumir a vice-liderança do Brasileirão e diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que também empatou na rodada, diante do Red Bull Bragantino. Em terceiro, o time alvinegro tem 43 pontos, contra 51 do seu arquirrival.

A frustração se dá muito também pela boa atuação que o time teve durante o primeiro tempo neste domingo. O Corinthians chegou a sair atrás do placar logo nos minutos iniciais, mas virou com gols de Balbuena e Yuri Alberto. No entanto, acabou cedendo o empate no final.

Vítor Pereira terá agora uma semana cheia para preparar a equipe para o clássico com o São Paulo, marcado para domingo, às 16h, no Morumbi.