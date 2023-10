Fábio Santos pede desculpas por eliminação do Corinthians e anuncia aposentadoria em dezembro

O lateral-esquerdo Fábio Santos lamentou deixar escapar a última chance de título na carreira e anunciou sua aposentadoria ao fim da temporada, em dezembro. Ele jogou mal na derrota do Corinthians frente ao Fortaleza, no Castelão, em jogo que valia vaga para a decisão da Copa Sul-Americana. Com o resultado (2 a 0), o time paulista não tem mais chance de conquista no ano. Nem Fábio Santos, que tem 38 anos.

“É difícil falar nesse momento, sei que está chegando ao fim a carreira, e eu queria esse título mais do que ninguém, para fechar o ciclo com chave de ouro. Agora é achar motivação para terminar a temporada e encerar minha carreira de uma forma digna”, disse, desolado. Suas palavras refletiam o sentimento dos corintianos. A diretoria mudou de treinador para tentar a classificação, mas isso também não deu certo. Luxemburgo fez o primeiro jogo em Itaquera e Mano comando o time no segundo.

Emocionado, Fabio Santos afirmou em entrevista após a eliminação do Corinthians que vai se aposentar em dezembro Foto: Reprodução/SBT

Os dois gols do Fortaleza saíram em falhas de Fábio Santos. Perto dos 40 anos, o jogador é um dos mais questionados pelos corintianos e está longe do nível das atuações do passado. Ele nem joga todas as partidas da equipe. Pelo Corinthians, o lateral conquistou dois Brasileiros (2011 e 2015), a Libertadores (2012), o Mundial da Fifa (2012), Paulistão (2013) e a Recopa Sul-Americana (2013).

“Só peço desculpa para o torcedor, sem dúvida esse é um dos momentos mais complicados. Ninguém pensa em parar, tem sido bastante complicado pra tentar aceitar esse tipo de situação. São coisas que acontecem, melhor ser comigo, que já suportei bastante coisa, do que com os meninos”, comentou o jogador, referindo-se as críticas.

A queda na Copa Sul-Americana e a posição ruim no Brasileirão confirmam a péssima temporada do clube, com eliminações nas quartas do Paulistão diante do Ituano e na primeira fase da Copa Libertadores. O clube até foi à semifinal da Copa do Brasil, mas passando por Remo, Atlético-MG e América-MG somente nos pênaltis, sempre perdendo fora de casa. Nenhum outro jogador acima dos 30 anos se manifestou como Fábio Santos. Mano Menezes vai avaliar o elenco com calma e tomar as decisões para mudar o grupo.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando recebe o Flamengo, às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O time do Parque São Jorge está na 13ª posição, com 30 pontos, a apenas quatro da zona de rebaixamento.