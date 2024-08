Fala grosseira de Abel Ferreira repercute em jornal espanhol: ‘A resposta mais machista’

“Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar contra de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil”, afirmou o treinador. Ele lembrou também que na coletiva ressaltou a admiração por Leila Pereira e o orgulho de “ser liderado por uma mulher”.

Além do Marca, a apresentadora Ana Maria Braga também classificou o episódio de Abel Ferreira como “misógino”, durante o programa “Mais Você”, da TV Globo. “O melhor é ninguém ir à coletiva, já que ele não quer responder. É misoginia mesmo. A mim, que sou mulher, me parece que é um desrespeito a nós, todas as mulheres. Eu fico com medo de te encontrar e perguntar alguma coisa do meu time”, afirmou.