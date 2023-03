Falcão diz que Luva de Pedreiro se mudará para São Paulo e desafia críticos: ‘Vão lá fazer igual’

No último ano, o nome de Falcão, astro do futsal, e Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, andaram cada vez mais juntos. Depois do problema e rompimento com seu primeiro empresário, o influencer pediu ajuda para o ex-atleta para dar seguimento na carreira. Após quase um ano, a relação entre os dois segue próxima e deve ficar ainda mais intensa nos próximos meses, quando Luva se mudará para São Paulo a fim de retomar a explosão que foi no começo de seus vídeos nas redes sociais.

“Eu não fiz quase nada, apenas ajudei um menino muito bom que me pediu ajuda. Hoje, ele está com uma equipe que cuida dele. Não sou eu diretamente o responsável. É uma equipe que faz parte da minha empresa, mas é uma equipe que pode estar com ele no dia a dia, o que não posso por outros compromissos”, disse Falcão. “Esse ano, teremos mais coisas juntos. Vou tirar o pé de algumas que estou fazendo para me aproximar dele. Vamos trazê-lo para São Paulo, morava em Recife e a distância muito grande acabava atrapalhando. Pelo menos ele deve ficar mais em São Paulo com a equipe e vamos fazer coisas juntos”, disse Falcão, sem adiantar nenhum segredo sobre o Luva.

Sobre as críticas que Luva de Pedreiro recebe por produzir o “mesmo conteúdo”, sempre com as mesmas frases e o mesmo estilo nas redes sociais, Falcão é direto ao dar sua opinião e comentar o que pensa sobre o influencer.

SAO PAULO ESPORTES 02-09-2022 LUVA DE PEDREIRO FOTO LUVA DE PEDREIRO-INSTAGRAM

“As pessoas falam que ele só faz a mesma coisa sempre, então vai lá fazer igual, vai lá... e veja se fazendo isso, você consegue 20 milhões de seguidores igual ele. É um menino que está feliz, você o vê feliz. Eu fiz o que ele me pediu, hoje ele faz parte do guarda-chuva da minha empresa e está sendo bem cuidado por nós do jeito que ele deseja”, comentou o astro do futsal mundial.

Falcão não teme que seu cliente seja repetitivo nas redes. Para o craque, a fórmula não cansou e tem dado muito certo. Depois de estourar nas redes sociais, ser chamado para eventos restritos e conhecer personalidades importantes do futebol, Luva de Pedreiro deu um sumiço. Falcão não disse se isso foi uma estratégia empresarial ou uma pausa para reposicionamento da marca.

LUVA ESTÁ FELIZ

Recentemente, Luva de Pedreiro voltou a ser notícia por causa de um desabafo nas redes. Através de uma live e de uma sequência de posts sem citar nomes, o influencer se revoltou com algumas situações e pessoas. Logo em seguida, as postagens foram apagadas.

Essa não foi a primeira vez que o influencer usou as redes para falar que gostaria de parar de produzir conteúdo após o pedido de ajuda para Falcão. Para o ex-jogador de futsal, o objetivo é deixar Luva de Pedreiro ciente do que acontece e livre para fazer o que deseja para ser feliz, como foi desde sua aparição. Luva tem a cara do novo público de que as entidades esportivas querem se aproximar.

Falcão participou de evento da Liga Nescau 2023 nesta semana. Foto: Divulgação/ Liga Nescau 2023

“Ele tem a idade do meu filho, olhei para ele como se fosse meu filho e fazer o que fiz foi muito simples, não fiz nada demais. Só atendi ao pedido de um menino que estava um pouco desesperado e hoje o vejo feliz, fazendo as coisas que gosta, viajando o mundo inteiro. A minha função foi essa, deixá-lo ser feliz. Ele já era muito famoso (quando a gente foi ajudar), mas era ‘preso’ e não sabia o que acontecia com as coisas dele”, comentou Falcão.

Quando os problemas com seu antigo empresário se tornaram públicos, Luva de Pedreiro justificou que aceitou a situação por desconhecimento dos contratos e por não se interessar em saber de algumas coisas que aconteciam em sua carreira. Quando a equipe de Falcão aceitou ajudar o influencer, uma das condições colocadas foi que Luva passasse a ter mais participação nas discussões, mesmo não gostando.

“Tudo tem de ser e está sendo claro para ele. Ele tem de saber o que tem na conta, tem de saber quais são os números de tudo. Eu converso muito com o pai e com a mãe dele. Antes, ele falava que não queria saber e a gente deixou claro que ele precisava saber. Um dia ele vai se casar, vai ter filhos...tudo é muito claro, muito aberto para que ele possa cuidar das coisas dele. Isso é importante. Nosso direcionamento foi nesse sentido, ele gostou, ficou feliz e isso acaba nos deixando muito feliz também”, disse Falcão.