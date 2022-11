Falcão prevê barreiras no Santos, mas se diz animado e promete soluções criativas

Publicidade

Anunciado como coordenador esportivo do Santos na segunda-feira, Paulo Roberto Falcão foi apresentado oficialmente nesta quinta, em coletiva de imprensa realizada de forma online. O lendário ex-volante falaria presencialmente com os jornalistas, mas os planos foram alterados depois que ele foi diagnosticado com covid-19. Em isolamento em um hotel de Santos, Falcão disse ter consciência que terá de lidar com dificuldades em razão da situação financeira do clube, mas mostrou otimismo e prometeu soluções “criativas”.

“Vamos fazer um raio x o mais rápido possível para definir o que precisamos fazer nos próximos dias. A gente não pode demorar muito, mas a pressa às vezes cria dificuldades. O projeto coloca um time forte e competitivo. Hoje, a gente se depara com bastante dificuldades se formos comparar com outros clubes, que apresentam opções econômicas maiores”, afirmou, lembrando da disparidade do time alvinegro em relação aos rivais.

“Precisamos ser muito criativos e ter capacidade da utilização da base. Eu trabalhei muito com a base, dei oportunidade para jogadores muitos jovens, como Cafu, Leonardo, Mauro Silva. Dentro da base temos jogadores com personalidade, não basta só ter qualidade. Isso tudo vai ser resolvido pelo Odair, minha função é dar as melhores condições para a comissão técnica. Essa equipe tem esse perfil de buscar jogadores que possam dar condições para que a garotada seja ajudada”, completou.

Paulo Roberto Falcão participou de coletiva de imprensa nesta quinta. Foto: Santos FC

Questionado sobre a decisão de aceitar a proposta do Santos, Falcão citou a história do clube como uma das principais motivações. “Tem vários motivos: a marca Santos e a adoração que tenho pelo Pelé. Estou chegando a um time que sempre admirei. Isso foi um momento importante para a decisão. Minha definição foi pela conversa com o presidente, pela possibilidade de ajudar o Santos”, disse.

Além disso, afirmou que já vinha considerando a possibilidade de atuar como coordenador há um bom tempo, por isso gostou da ideia quando foi procurado pelo presidente santista Andres Rueda.Tenho visto que você tem pensado em ser coordenador técnico’. Foi assim que ele (Rueda) começou a sondagem. Perguntou se era verdade e eu disse que sim. Tenho essa ideia há, no mínimo, uns três anos”, contou.

O novo dirigente santista já deu sua primeira contribuição ao participar da contratação do técnico Odair Hellmann, anunciado na quarta-feira pelo Santos. De férias, o elenco se reapresenta para a pré-temporada no dia 14 de dezembro.