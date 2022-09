Falcão revela intercâmbio e encontro com o amigo Carlo Ancelotti no Real Madrid

Paulo Roberto Falcão ainda não decolou na carreira de treinador, mesmo dirigindo as seleções brasileira e japonesa, sequer conseguindo completar uma temporada por algum clube. Disposto a tentar reativar a carreira, o ex-volante de 68 anos revelou que está fazendo um intercâmbio com o amigo Carlo Ancelotti no Real Madrid.

Falcão e Ancelotti foram companheiros entre 1980 e 1985 na Roma, na qual conquistaram o título Italiano de 1983. A amizade de quatro décadas agora se tornou um encontro profissional, com o brasileiro acompanhando a metodologia de trabalho do italiano na Espanha e recebendo orientações.

“Sempre quis me manter atualizado sobre o que acontece no futebol no Brasil e no mundo. Estou fazendo um intercâmbio profissional, como sempre fiz como treinador, para trocar experiências com grandes ícones, amigos e protagonistas deste esporte”, revelou Falcão em suas redes sociais.

Paulo Roberto Falcão quer retomar carreira de treinador. Foto: J.F.Diorio/ Estadão

Paulo Roberto Falcão há seis anos não dirige um clube, desde que deixou o Internacional, em 2016, após somente cinco jogos em menos de um mês de trabalho. Foi sua terceira passagem no comando do time gaúcho, no qual fez história como jogador e conseguiu comandar a equipe ao título estadual em 2011.

A saída frustrante em 2016 obrigou Falcão a buscar aprendizado na carreira. Desde então, ele se adapta. O começo na profissão foi logo com a seleção brasileira, após a Copa do Mundo de 1990. Também dirigiu o Japão, antes de se aventurar nos clubes. Com orientações de Ancelotti e visitas a outros grandes clubes da Europa, ele se aprimorar para pensar em voltar à beira do campo no começo de 2023.