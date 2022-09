Faltando dez rodadas, Palmeiras não tem mais rival no Brasileirão capaz de impedir seu título

O Palmeiras está na iminência de ganhar o Brasileirão com três rodadas de antecedência, principalmente porque não tem rival direto nessa briga. Era para ser Atlético-MG e Flamengo, mas as duas equipes de excelentes elencos ficaram pelo caminho e não mostram forças para reagir faltando dez jornadas para o fim da competição.

Nesta quarta-feira, em Minas, o Palmeiras ganhou do rival de Belo Horizonte, e acabou com a possibilidade de reduzir a diferença na tabela no confronto direito. Na mesma rodada, o Flamengo perdeu para o Fortaleza e viu sua distância aumentar para o líder - agora são 15 pontos de diferença.

Palmeiras ainda não perdeu como visitante no Brasileirão e tem sido forte no Allianz Parque Foto: Cesar Greco / Estadão

Matematicamente, o Palmeiras não pode festejar nada. São mais 30 pontos na mesa, ou pelo menos 21, uma vez que o Palmeiras tem nove de frente para o segundo colocado, o Fluminense. O argumento neste momento não são os números, mas a competitividade em campo.

O Palmeiras não tem rival no Campeonato Brasileiro. É a minha conclusão após 28 partidas. O time está concentrado e não baixa a guarda. Prova disso foi a vitória em Minas com uma porção de desfalques importantes e até jeito de atuar diferente, sem volantes, por exemplo, mas com muita disposição, marcação e qualidade.

Há ainda a tabela e os próximos jogos que são, teoricamente, mais tranquilos para o time comandado por Abel Ferreira. O Palmeiras encara Botafogo (fora), Coritiba (casa), Atlético-GO (fora), São Paulo (casa), Avaí (casa), Atlético-PR (fora), Fortaleza (casa), Cuiabá (fora), América-MG (casa) e Inter (fora). O time ainda não perdeu na condição de visitante, portanto, tem essa marca importante na temporada. É mais um motivo de confiança. Há um clássico pelo caminho, com o time de Rogério Ceni, e uma partida diante de um de seus adversários mais próximos, o Inter.

Sem Flamengo e Atlético-MG no caminho, Inter e Fluminense estão se alternando na segunda posição do Brasileirão, mas nenhum deles com regularidade de quem poderia atrapalhar a conquista palmeirense. A equipe de Mano Menezes, aliás, empatou na rodada com o Bragantino. O Fluminense ganhou e tomou seu lugar na tabela, mesmo assim com nove pontos de diferença para o líder. Então, embora a prudência do futebol nos ensina a não comemorar antes da vitória ou até o apito final do árbitro, esportivamente o Palmeiras não tem rival capaz de lhe preocupar, o que não quer dizer, claro, que o elenco deva baixar a guarda e não continuar sua pegada forte em busca de mais uma conquista.

Continua após a publicidade

Acontecendo, o Palmeiras ficaria com duas conquistas na temporada, a do Paulistão e a do Campeonato Brasileiro. Ainda teve o fim da marca negativa de nunca ter vencido a Copinha. O saldo, apesar dos fracassos na Copa do Brasil e Libertadores, é positivo. Desta vez, não terá o Mundial de Clubes d Fifa, como nas duas últimas edições.

VAR

A diretoria do Palmeiras fez bem em se manifestar contra a arbitragem da partida desta quarta em Minas Gerais, mesmo a despeito de ter vencido o jogo contra o Atlético-MG. Não é a primeira vez que isso acontece. Os erros foram grandes, um pênalti não marcado e um gol anulado. Todos os clubes foram prejudicados no ano com atuações péssimas de juízes e do próprio VAR. O Palmeiras ainda se ressente de erros grotescos na Copa do Brasil, por exemplo, que custou ao time sua eliminação. A CBF está cheia de boa vontade, mas só isso não basta. O problema precisa ser resolvido.