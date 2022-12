‘Faltou aquela malandragem que é nossa característica’, diz Ronaldo sobre eliminação do Brasil

Artilheiro da Copa do Mundo de 2002, quando comandou a seleção na conquista do Penta, o ex-jogador Ronaldo “Fenômeno” disse nesta segunda-feira que a seleção brasileira foi eliminada do Mundial do Catar por falta de malandragem. Na avaliação dele, o Brasil fez uma boa competição, “com poucos erros”, mas considerou que o time foi inocente demais na prorrogação diante da Croácia, pelas quartas de final.

“Diretamente ao ponto do que eu acho que foi decisivo para a gente ser desclassificado: faltou aquela malandragem que é nossa característica também. Não é só uma característica de argentino, de catimba. Nós temos muitas características positivas, o nosso talento, o drible, a nossa ousadia, a nossa alegria, mas também é característica nossa a malandragem ‘positiva’, de você segurar o jogo que já está decidido”, apontou o ex-jogador, que concedeu entrevista coletiva em Doha.

“A gente está acompanhando esta Copa e a gente vê o quão difícil é fazer um gol. Uma vez que você faz um gol dentro de uma prorrogação, faltando cinco minutos para acabar, este jogo tem que estar acabado. De alguma maneira a seleção brasileira tinha que ter essa malandragem, segurar a bola, talvez não arriscar tanto na frente, fazer com que nada acontecesse daquele jogo. Já tinha conseguido isso durante a maior parte do jogo, a Croácia só fez um chute a gol e foi esse que desviou no Marquinhos e acabou entrando”, considerou Ronaldo.

Na avaliação do atacante, que disputou quatro Copas do Mundo, o trabalho no geral foi bem feito. “Tenho que ser justo com o cenário inteiro, e devo admitir que toda a gestão logística da CBF foi extremamente positiva. Os jogadores tiveram a privacidade que precisavam, e ao mesmo tempo teve o tempo de atender a imprensa, teve o tempo de estar próximo à família. Nesse sentido, a CBF atuou muito bem ao longo de toda a competição”, avaliou.

Ronaldo disse que momento é de arriscar na escolha do técnico da seleção. Ele citou Ancelotti, Mourinho, e Abel Ferreira, do Palmeiras. pic.twitter.com/xkaAwx0Cp6 — Ricardo Magatti (@RMagatti) December 12, 2022

“A seleção brasileira teve muita coisa positiva que a gente vai reaproveitar mais pra frente, com certeza. Jovens talentosíssimos e mais experientes que atuaram superbem também”, acrescentou Ronaldo. “Tivemos muita coisa boa, muito legado bom nesta Copa, e por um pequeno detalhe, que eu chamaria dessa malandragem do futebol, essa catimba que faltou especialmente depois de fazer o gol na prorrogação (o Brasil foi eliminado). Aí o jogo já deveria começar a diminuir o ritmo, manter a posse da bola. O time da Croácia já estava cansado, a seleção também. A gente aprende isso muito cedo, nas categorias de base, sobre como esfriar o jogo, manter a posse de bola. Com a qualidade da nossa seleção seria muito mais fácil. Aí foi exatamente onde nós pecamos.”

Marquinhos desaba no chão após perder sua cobrança de pênalti que deu a classificação à Croácia para as semifinais da Copa do Mundo. Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

Pênaltis contra a Croácia

Para o ex-atacante, a ordem dos cobradores nas penalidades máximas não deve ser motivo de críticas. O batedor oficial da seleção foi escalado por último e nem sequer teve chances de bater a gol. Rodrygo, de apenas 21 anos, abriu a série e errou.

“Não concordo com nenhuma das teorias sobre a escalação na disputa de pênaltis. Nas sequência de disputa de pênaltis é extremamente delicado chegar para o jogador e mostrar que você não tem confiança nele, pedindo que outro assumisse seu lugar. Isso não existe no futebol num grupo onde todos têm plena confiança no treinador e da nação”, apontou Ronaldo. “Você chegar e pedir para trocar é um grande absurdo, e quem sustenta esta teoria pra mim não entende a dinâmica de um grupo”.

Em termos gerais, o ex-atacante se disse satisfeito com o desempenho do Brasil na Copa do Mundo. “Eu gostei. Acho que o Tite cometeu alguns erros durante a competição, pequenos erros. Gostei muito de quando o Brasil era bem ousado, na estreia, e quando a gente tinha essa ousadia de ir atacar, mas tendo o equilíbrio também na hora de defender. O Brasil sofreu muito pouco nesta competição”, declarou.

“Não tenho uma crítica mais elaborada por algum setor do time… Talvez eu senti falta de laterais que pudessem avançar mais, acho que o Danilo ficou sobrecarregado na esquerda, ficou torto. Cumpriu muito bem a parte defensiva, mas a seleção brasileira historicamente teve laterais que cumpriam muito bem essa função defensiva, mas se apresentavam na frente”, avaliou.