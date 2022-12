Família de Pelé ainda não definiu como será feito o translado do corpo para o velório

A logística do translado do corpo de Pelé para o velório ainda não foi definida. A reportagem do Estadão apurou que a família do Rei do Futebol está pensando qual a melhor possibilidade para fazer o trajeto até a Vila Belmiro, local da cerimônia. O policiamento está preparado para fazer todo o acompanhamento de forma terrestre. Os familiares rejeitaram o uso do caminhão dos bombeiros, que foi oferecido pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). Até mesmo a utilização de um helicóptero é cogitada.

O corpo do Rei do Futebol seguirá no Hospital Albert Einstein nas primeiras horas do dia 2 de janeiro, segunda-feira, para Santos. O velório acontece na Vila Belmiro, aberto ao público, com início previsto para 10h, indo até o mesmo horário no dia seguinte, terça.

A forma como o translado vai ocorrer ainda é incerta. O policiamento está preparado para fazer todo o trajeto entre São Paulo e Santos de forma terrestre, com batedores para acelerar o transporte durante os 78km entre o hospital e o estádio da Vila Belmiro. A vontade da família será respeitada neste momento.

“A Polícia Militar se incumbirá, nas homenagens ao Rei Pelé, como as escoltas a serem realizadas do Hospital Albert Einstein para o Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, e, por fim, ao Memorial Acrópole Ecumênica, ambos em Santos”, informou a PM.

Equipes do Policiamento de Trânsito farão as intervenções no trajeto para melhor fluidez. A PM informou ainda que disponibilizará “estrutura robusta de meios e contingente policial” para as homenagens a Edson Arantes do Nascimento. A instituição informou que irá intensificar o patrulhamento nos arredores do Aeroporto de Congonhas e em outros locais em que o cortejo passar.

imagens aéreas mostram que a Vila Belmiro já está sendo preparada para receber o velório do Rei do Futebol. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

EM SANTOS

No gramado da Vila Belmiro foi montada uma tenda para alocar o caixão. De baixo dela, os familiares e amigos próximos vão se despedir de Pelé. Haverá também uma tenda menor para receber profissionais de imprensa e dezenas de autoridades. O protocolo prevê que os fãs não poderão chegar perto do caixão.

O velório será aberto ao público. A estrutura já está toda montada. Todos que quiserem se despedir do Rei do Futebol entrarão pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Autoridades terão acesso pelo portão 10. Todo os arredores do estádio serão bloqueados.

Depois da cerimônia na Vila Belmiro, o corpo de Pelé deverá seguir em cortejo por algumas ruas de Santos e vai passar pela casa da mãe do Rei do Futebol, dona Celeste, que fica na região do canal 6. A operação será coordenada por Polícia Militar, Guarda Municipal e Companhia de Engenharia de Tráfego.

Depois de realizar este trajeto, o corpo de Pelé será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, em uma cerimônia restrita apenas para familiares.