Fãs de Taylor Swift interferem em eleição após jogador criticar música de cantora; entenda

Os fãs de Taylor Swift conseguiram mudar o destino do prêmio Golden Boy, organizado pelo site italiano Tuttosport. Tudo começou quando os fãs da cantora descobriram que Alejandro Balde, revelação do Barcelona, teria dito em entrevista que não gostava das músicas da artista. Sabendo disso, os “swifties” (fãs de Taylor Swift) se mobilizaram e passaram a votar contra o atleta do time catalão e fizeram com que ele perdesse a liderança da votação aberta.

Antes da mobilização dos fãs de Taylor Swift acontecer, Balde liderava a votação popular para a conquista do prêmio de melhor jogador jovem da temporada, com 43% dos votos. Depois da onda de repúdio ao atleta dos fãs de Taylor, o jogador do Barcelona despencou para apenas 8%.

Alejandro Balde perde liderança de prêmio por críticas ao trabalho de Taylor Swift Foto: LLUIS GENE / AFP

Na mobilização para a votação contra Alejandro Balde, os fãs da cantora escolheram Jude Bellingham, volante do Real Madrid, como alvo para os votos e a ação teve efeito evidente. Em poucas horas, o jogador inglês saltou de 30% para 80% e assumiu a liderança para a conquista do prêmio organizado pelo site italiano. Bellingham é um meio-campista que tem feitos muitos gols no clube de Madri.

O prêmio Golden Boy elege qual foi o melhor jogador sub-21 da Europa. O site italiano Tuttosport seleciona uma lista de 100 nomes e ela vai diminuindo a cada período de votação. Para 2023, a premiação teve uma mudança. O site conta com uma parceria com a Football BenchMark, empresa de análise de dados, para embasar ainda mais a relação dos atletas.