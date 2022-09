Fãs serão investidores de filme sobre Reinaldo, o ídolo do Atlético-MG

Pela primeira vez os torcedores serão os investidores de um produto oficial de um clube de futebol. Numa operação inédita, através de uma chamada pública, fãs poderão investir e serem donos dos direitos econômicos gerados pelo filme “Reinaldo, Rei do Galo”, ídolo do Atlético-MG. Criado pela Feel The Match, startup especializada em desenvolvimento e produção de propriedades intelectuais para blockchain e streaming, o projeto inaugura uma série que também envolverá outros grandes clubes e torcidas do país.

Para os interessados, é uma experiência é muito simples. Basta ir até o site do projeto www.reidogalo.com.br, ler as condições e seguir os passos para baixar o app da plataforma Divihub, onde a operação será feita. No site estão detalhadas todas as características do investimento, que pode ser feito a partir de R$ 50, com pagamentos por PIX, Cartão de Crédito ou Boleto Bancário. Além disso, ao se cadastrarem, os novos usuários ganham um crédito de R$ 10 para investir.

O modelo é inovador por oferecer um retorno financeiro real aos torcedores e fãs, já habituados a investir nas suas paixões. O fundador da Feel The Match, Bruno Maia, explica: “O torcedor já se sente dono dos seus clubes e seus ídolos. E é mesmo! Ser dono e participar do resultado econômico dos produtos que amamos consumir é uma tendência de mercado que as novas tecnologias facilitam cada vez mais. O futebol se acostumou a só pedir dinheiro do torcedor. No Brasil, ele nunca tinha sido tratado dessa forma, como investidor. É isso que ele é! Mais do que a produção de um filme, teremos uma jornada de entretenimento e múltiplas entregas para esses investidores aproveitarem e curtirem o produto desde a sua gênese até o final, que é quando o resultado econômico acontece. O financiamento é só a primeira etapa de um jeito novo de se criar produtos com as novas tecnologias, especialmente, de blockchain. O torcedor pode ficar empolgado porque o Rei do Galo ainda vai apresentar muitas outras inovações, antes mesmo de ser lançado”, explicou Bruno Maia.

A escolha de Reinaldo para iniciar a série de produtos não foi à toa. O Atlético-MG, clube do qual é o maior ídolo, e que é parceiro da Feel The Match no projeto vem investindo há alguns anos em inovação e novos produtos. “Foram dois fatores: em pesquisas, vimos que o Reinaldo é um dos ídolos de maior unanimidade dentro dos grandes clubes brasileiros, e o fato do atleticano ser um torcedor com alto consumo de produtos digitais, vide o sucesso do Sócio Torcedor e de outras tantas iniciativas de inovação bem sucedidas, feitas por lá no último ano”, afirmou Bruno Maia.

Reinaldo com Bruno Maia, da Feel The Match, responsável pelo filme do ex-jogador

A Head de Inovação do Atlético-MG, Débora Saldanha, celebra mais uma entrega vanguardista do clube, que nos últimos anos se tornou referência em inovação no futebol brasileiro. “Além da importância de homenagear em vida um dos maiores ídolos do Galo, e de entregar um conteúdo de primeira qualidade ao nosso torcedor, esse projeto vem ao encontro do que acreditamos e estamos idealizando no que se refere às novas tecnologias: democratizar o acesso à propriedades antes distantes, tornando o fã realmente dono e/ou parte integrante do processo, além de fomentar uma comunidade não só de torcedores do Galo, mas de apaixonados por futebol. E ser o primeiro clube a apoiar um projeto como este é manter o Galo na vanguarda da inovação não só no Brasil, como no mundo.”

A meta da chamada pública é captar R$ 1,5 milhão. Este valor ainda será complementado com outros investimentos corporativos. Quando as receitas começarem a acontecer, ela será direcionada inicialmente para retornar 100% do investimento dos fãs que investiram na Chamada Pública, da Divihub. Só depois de retornar esse valor é que os outros investidores corporativos começam a receber.

“Nossa ideia é minimizar o risco dos fãs. Esse projeto é, antes de mais nada, uma homenagem deles, especialmente dos atleticanos, ao Reinaldo. Por isso, eles têm prioridade contratual para receber de volta o valor investido antes de qualquer outro investidor e, enquanto todos não tiverem recebido o valor integral de volta, ninguém mais recebe”, explicou Bruno Maia, antes de completar:

Vale frisar que o Reinaldo também é sócio desse projeto. Ele é o primeiro dono do projeto e diretamente beneficiado pelo sucesso da paixão que provoca nos seus fãs.” Bruno Maia. da Feel The Match

Para além do esporte, a tokenização de direitos é um caminho inovador para toda a indústria do entretenimento, especialmente do audiovisual. Em meio às dificuldades de se obter financiamentos via leis de incentivo e a perda de direitos intelectuais de obras que são desenvolvidas para plataformas de streaming internacionais, uma nova esperança passa a existir.

“A tecnologia vem para empoderar os criadores de conteúdo, que precisam, por sua vez, ter o discernimento dessa nova cadeia de valor e de que uma propriedade intelectual tem muitos outros valores intrínsecos ao seu desenvolvimento, além do produto final. Nós criamos sonhos e experiências únicas. É por isso que tenho certeza que este será o primeiro projeto audiovisual desta dimensão a ser realizado neste modelo e abrir caminho para muitos outros. O Brasil tem um potencial de criações intelectuais que será muito beneficiado por este novo modelo”, afirma Bruno Maia.