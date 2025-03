Federação inglesa vai pedir banimento de Lucas Paquetá do futebol; entenda

A Football Association (FA), federação inglesa de futebol, deve pedir a suspensão vitalícia de Lucas Paquetá, conforme informado pelo canal britânico Sky Sports. O meia do West Ham é acusado de manipulação em quatro partidas do Campeonato Inglês e vai passar por um julgamento de três semanas ainda neste mês.

Paquetá nega todas as acusações e, em comunicado emitido no ano passado, afirmou que lutará “com todas as forças” para limpar o nome. Também em noto, reclamou do vazamento de informações sobre o processo e do que chamou de “artigos de imprensa enganosos e imprecisos, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso.”

O meio-campista Lucas Paquetá é investigação por manipular resultados. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

PUBLICIDADE O brasileiro de 27 anos está na mira do tribunal por cartões amarelos “suspeitos” recebidos os partidas diante do Leicester em 2022, contra o Aston Villa, o Leeds United e o Bournemouth em 2023, todos no Campeonato Inglês. A Investigação já dura um ano. A FA também fez duas denúncias ao jogador por “obstrução à investigação”, já que ele se desfez do celular que era analisado pela entidade britânica. Além investigação na Inglaterra, Lucas Paquetá está em pauta na Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportiva, em curso no Senado brasileiro. Ele chegou a ser convidado para prestar depoimento e, após adiamentos, não compareceu.

Publicidade

A apuração inclui o nome de Bruno Tolentino Coelho, tio de Paquetá e que teria pago R$ 30 mil a Luiz Henrique, ex-Botafogo, quando ele atuava no Betis, da Espanha, para que recebesse um cartão amarelo.

De acordo com o texto da comissão, Luiz Henrique, um dos melhores jogadores da última edição do Campeonato Brasileiro e hoje no Zenit, da Rússia, teria recebido uma transferência via Pix do tio de Paquetá feita no dia 6 de fevereiro de 2023. A CPI obteve quebra de sigilo bancário de Tolentino, o que confirmou a transferência.

Além disso, foram analisados outros extratos bancários de Tolentino que apontaram a movimentação de R$ 839.696,44 em 258 transações. Segundo o relatório, o valor é incompatível com o patrimônio que ele mesmo declarou à Receita Federal. Quando foi convocado para depor na CPI, Tolentino ficou em silêncio durante a audiência.

Presença constante nas convocações da seleção brasileira, Paquetá não entrou na lista divulgada por Dorival Júnior nesta quinta-feira porque está lesionado.