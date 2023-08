Felipão não esconde incômodo em coletiva após derrota e é provocador em resposta: ‘O técnico é ruim’

O momento do Atlético-MG não é bom. E piorou. Sem vencer há dez partidas, sendo nove delas sob o comando de Felipão, a equipe mineira despencou na tabela do Brasileirão e perdeu para o Palmeiras o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores em casa. Após a derrota para os paulistas nesta quarta-feira, já de madrugada, o treinador gaúcho literalmente perdeu a paciência com o questionamento sobre a condição do time e sua no cargo e chegou a dizer que o problema era o “técnico ruim”.

“O técnico é ruim. É isso que você queria dizer? Eu já disse. A gente tem trabalhado. Não adianta falar nada diferente. Temos de trabalhar. Jogamos hoje com um sistema no primeiro tempo, um segundo sistema no segundo tempo, tivemos poucas oportunidades no jogo. A bola não entra. Tivemos a grande oportunidade do jogo e a bola foi em cima do goleiro. É trabalhar para ver se muda. Esperar para ver se muda no próximo jogo”, comentou o treinador.

De cara fechada, respondendo duro, Felipão sabe que as cobranças estão aumentando. São nove jogos sem ganhar desde que chegou ao Atlético-MG. As chances do time na Libertadores diminuíram após a derrota em casa. O empate agora é do Palmeiras.

Em outro momento da coletiva, o treinador foi lembrado do aproveitamento da equipe desde que chegou ao clube. Com menos de 15% dos pontos conquistados, Felipão ouviu do repórter que o Atlético-MG seria um dos times rebaixados no Brasileirão se mantivesse essa campanha. O técnico rebateu com caras de poucos amigos.

Felipão não esconde sia insatisfação com as perguntas sobre a situação do Atlético-MG após nova derrota da equipe Foto: REUTERS/Diego Vara

“Vai ser então (rebaixado). Se essa é a campanha. Por enquanto, não estamos rebaixados. Mas, provavelmente, será (rebaixado). O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor. E eu não tenho conseguido, não tenho conseguido as vitórias. Eles sentem o que sinto. Vamos trabalhar as coisas para o melhor. Se não for para o melhor, vai para o sentido que você está colocando (de rebaixamento)”, ironizou Felipão.

Continua após a publicidade

Até o momento, o treinador conseguiu quatro empates e perdeu cinco vezes. No Brasileirão, o time de Belo Horizonte deixou o G-4. Atualmente está na 13ª colocação, seis pontos acima da zona de rebaixamento. Na Libertadores, a equipe de Belo Horizonte foi derrotada no jogo de ida das oitavas, mas o treinador ainda acredita que é possível se classificar na casa do Palmeiras semana que vem. Tem de ganhar de dois gols de diferença para fugir dos pênaltis.

“Palmeiras tem vantagem, mas não tem nada decidido. Temos 90 minutos para jogar. E sabemos que temos condição, mesmo com dificuldades, temos capacidade para classificar. Esse é o nosso trabalho, dos jogadores, dedicarem sim, como eles estão fazendo para que essa fase seja superada”, disse.