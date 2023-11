Felipão não se opõe a técnico estrangeiro na seleção brasileira: ‘Eu não vejo diferença’

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deu sua opinião sobre a chegada de um técnico estrangeiro para a seleção brasileira. Atualmente no Atlético-MG, treinador do pentacampeonato não se opõe à ideia de alguém de fora do país ocupar o cargo. Além de conduzir a equipe à vitória na Copa do Mundo de 2002, ele comandou a equipe nacional no Mundial de 2014, marcado pela goleada por 7 a 1 para a Alemanha.

“Eu não vejo diferença em ser estrangeiro e ser brasileiro”, opinou “Nós, brasileiros, não treinamos outras seleções? Se a nossa confederação entender que A, B ou C é melhor do que temos aqui, que seja”, disse Felipão ao CNN Esportes S/A, em entrevista que vai ar neste domingo.

Para Felipão, não há problema em técnico estrangeiro assumir seleção brasileira. Foto: Sebastiao Moreira / EFE

Sob a representação do presidente Ednaldo Rodrigues, a CBF assegura ter um acordo com o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para assumir o time do Brasil em 2024. Em entrevista coletiva neste sábado, contudo, o italiano afirmou não haver qualquer acordo definitivo.

“Me orgulho que uma seleção fale de mim, mas tenho contrato até 30 de junho”, comentou o italiano. Em outras palavras, o fim da “novela” só deve ser conhecido após a data estipulada. Ancelotti ainda afirmou que aguardará até o último dia do vínculo para saber se o clube merengue pretende renovar.

Confiança em SAF do Atlético-MG e título da Libertadores

Felipão expressa confiança no Atlético-MG após a transição para as Sociedades Anônimas do Futebol (SAF), destacando a importância de manter um equilíbrio dentro e fora de campo, sem realizar “loucuras”. Ele revelou durante a entrevista: “Classificando para a Libertadores, faremos pontualmente alguma contratação. Estamos satisfeitos e felizes com o nosso elenco. Possivelmente, cinco atletas das categorias de base estarão no profissional”.

Atualmente na quinta colocação no Brasileirão, o Galo pode conquistar o título mais importante do continente já no próximo ano, de acordo com o técnico. “Temos time com espaço sendo dado gradativamente para disputar uma Libertadores em grandes condições e ser campeões já no próximo ano”.

