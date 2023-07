Felipão x Luxemburgo: times dos irrefreáveis treinadores setentões se enfrentam no Mineirão

Há mais de 40 anos na ativa, Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo se recusam a parar. Atlético Mineiro e Corinthians, times treinados por dois dos técnicos que mais mobilizam sentimentos no futebol brasileiro, se enfrentam neste sábado no Mineirão, em mais um capítulo da rivalidade entre eles que começou na década de 1990, ainda que Felipão não estará no banco porque cumpre suspensão, já que foi expulso no empate diante do América. Mesmo assim, foi ele que armou a equipe durante a semana.

Eles já foram rivais, dirigiram a seleção brasileira, trabalharam na China e, juntos, ostentam mais de 40 títulos em quatro décadas de carreira, incluindo sete Brasileiros. A dupla, inclusive, tem uma longa história vitoriosa no Palmeiras e aparece como os principais treinadores do clube nos últimos 30 anos, ao lado agora de Abel Ferreira.

Gaúcho elogiado por armar defesas competentes, Felipão foi o último técnico a conduzir o Brasil a um título de Copa do Mundo, o penta, em 2002. É também lembrado por ser “copeiro”, com dois títulos de Libertadores, em 1995 e 1999, por Grêmio e Palmeiras, respectivamente. Porém, carregará para sempre a pecha de ter sido o técnico do 7 a 1, a maior derrota da história da seleção brasileira.

Visto como o técnico mais visionário e moderno do País na década de 1990, Luxemburgo é conhecido por ter montado times que aliaram plasticidade e resultado. No entanto, há muitos anos ele não é protagonista de equipes que sejam capazes de espelhar o que foram seus times no passado. É ele o rei dos Estaduais, com 15 conquistas, e cinco títulos do Brasileirão, quatro deles à frente de clubes paulistas - Palmeiras em 1993 e 1994, Corinthians em 1998 e Santos em 2004.

Depois de um ano e meio desempregado, tentando até se arriscar na política, Luxemburgo recebeu em maio a missão de reerguer um Corinthians em ebulição, com trocas de comandos, sem dinheiro e sob o olhar desconfiando do torcedor. Passados dois meses no cargo, o treinador não só não conseguiu reanimar os atletas como também não foi capaz de pacificar a relação com a torcida, que tem protestado com frequência devido aos maus resultados da equipe, que está perto da zona de rebaixamento do Brasileirão e foi eliminada precocemente da Libertadores.

Quando começou a sua terceira passagem pelo Corinthians, Luxa reafirmou que era capaz de “resgatar a essência do futebol brasileiro”, garantiu dominar todos os conceitos da modalidade e disse não ser contra a transformação pela qual passou o esporte na sua ausência. “Gosto que existe a modernidade, mas que não prostituem o atleta brasileiro. Não brigo contra a modernidade. Eu trago a modernidade para o futebol”.

Técnico profissional desde 1982, o carioca de Nova Iguaçu, empregado ou não, sempre repete que está atualizado. “Muita gente fala que tenho de me atualizar, e estou buscando me atualizar”, sustentou. Segundo ele, foi o Luxemburgo que trouxe “muitas das coisas que têm hoje no futebol”. “Eu acho que já vinha como vanguarda”, disse. Suas entrevistas após as partidas são duras. Ele tem sido questionado, mas nunca perdeu a esperança. Já disse que não pedirá demissão, casca grossa que é.

Aos 74 anos, Felipão disse que não queria mais ficar à beira do gramado, arrumou um emprego de diretor, mas não se aguentou. Voltou a ser treinador sete meses após confirmar sua aposentadoria como técnico. O combinado era de que sua vitoriosa carreira terminasse em novembro do ano passado, quando deixou a função para ser diretor técnico do Athletico-PR. No mês passado, porém, contrariando o desejo da família, decidiu retornar.

Em 2009, Felipão visitou o Palmeiras e fez as pazes com Luxemburgo Foto: JF Diorio/AE

O veterano pentacampeão mundial com a seleção brasileira explicou que o projeto do Atlético-MG e a saudade de estar à beira do campo o fizeram mudar de ideia.

“Quando surgiu a oportunidade de treinar o Atlético, algumas pessoas me mostraram uma situação envolvendo o clube que me fizeram pensar como eu poderia trabalhar e conseguir títulos, vitórias, de estar com essas pessoas com quem já convivi. Pensei bastante e percebi que era uma oportunidade que trabalhei bastante para conseguir”, disse.

“Quero formar uma equipe, um grupo, e que esse grupo tenha a mentalidade que eu também tive ao vir para o Atlético, que é ganhar as competições”, completou. Na partida contra o América no fim de semana, Felipão voltou à velha forma. Disse que “lá de dentro” (da CBF) vem ordem para dar cartão para Hulk.

Convivência não tão pacífica

Nem sempre a convivência entre os dois setentões foi pacífica. O momento mais tenso vivido entre os veteranos treinadores foi na semifinal da Copa do Brasil de 1995. Então no Flamengo, Luxemburgo acusou o colega de ter lhe dado um soco após um jogo no Maracanã. Felipão, na época no comando do Grêmio, rebateu e disse ter apenas empurrado o adversário.

Os dois se enfrentaram em 30 ocasiões, com vantagem para Felipão. O treinador gaúcho ganhou 11 vezes de Luxemburgo. São 13 empates e seis triunfos do hoje treinador do Corinthians. O último encontro entre os dois ocorreu em julho de 2019, em um empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Mesmo sabendo que o colega está suspenso, Luxemburgo sabe também que vai enfrentar o time de Felipão, com suas manhas e armadilhas.