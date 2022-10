Felipe Alves exalta “entrega e dedicação” do São Paulo em empate com Palmeiras

Herói do São Paulo no clássico com o Palmeiras, o goleiro Felipe Alves tratou de dividir com os companheiros de time os méritos pelo empate sem gols no Allianz Parque, neste domingo. O 0 a 0 teve sabor de vitória para os visitantes pelo desafio de enfrentar o líder do Brasileirão, fora de casa, com um a menos durante todo o segundo tempo - houve ainda outra expulsão no time nos minutos finais da partida.

“Foi um jogo difícil. Até a expulsão estava bem equilibrado. A gente estava criando, sofrendo um pouco, mas criando também. Depois a gente teve que se defender um pouco mais”, comentou Felipe Alves. “Pude contribuir com algumas defesas. Fico feliz, mas tem que parabenizar todos pela entrega e dedicação. Todo mundo se doou ao máximo, marcar com um a menos não é fácil. Tem que parabenizar o grupo.”

O goleiro foi o herói do time porque defendeu uma cobrança de pênalti de Gustavo Scarpa. E ainda fez defesas decisivas ao longo do segundo tempo, quando o Palmeiras fazia valer a vantagem numérica em campo para pressionar o adversário.





Felipe Alves foi o principal nome do 'Choque-Rei' deste domingo. Foto: Carla Carniel/Reuters

“O pênalti é sempre mais difícil, você acaba tendo que fazer a leitura do batedor. Por mais que a gente estude, analise, eles também estudam os goleiros. Mas acho que o chute cruzado do Scarpa, que eu não consegui ver a bola saindo e depois saiu pertinho da minha trave, acho que foi a mais difícil”, comentou.

Felipe Alves exaltou a atuação coletiva do São Paulo também por mostrar superação depois da maior decepção do time na temporada, que foi a derrota na final da Copa sul-americana. O time ainda não digeriu completamente o revés para o Independiente Del Valle, no dia 1º deste mês.

“É complicado, a gente vem de uma derrota em uma final, que pesou bastante para a gente, tem essa cobrança interna, pensando o que podemos fazer melhor. Sabemos que estamos em uma briga diária para classificar à pré-Libertadores. Esse ponto com certeza vai ser muito importante. Claro que é jogo após jogo, com muita calma, trabalho, dedicação, humildade, como foi hoje. Não é fácil somar pontos contra o líder fora de casa, com jogador a menos”, declarou.