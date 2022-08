Felipe Jonatan diz que Santos foca nos 45 pontos e revela sacrifício por Soteldo

Felipe Jonatan perdeu a posição de titular no começo da temporada pela queda de rendimento e por uma lesão no Santos. Acabou preterido pelo técnico Fabián Bustos, que optou por Lucas Pires. Com a chegada de Lisca, com o qual trabalhou no Ceará, voltou a se firmar na lateral-esquerda e novamente é titular absoluto. Após 11 jogos, comemora a fase, mas evita euforia com a melhora do time. Para ele, o principal foco ainda é alcançar os 45 pontos e se garantir na elite, para depois pensar em Libertadores. Por fim, admitiu que o ataque precisa melhorar e disse que se sacrificará para Soteldo decidir na frente.

“Estou muito feliz pela sequência que estou tendo aqui no Santos. A última entrevista que dei aqui nesta sala (de imprensa do CT Rei Pelé) foi em 2019, falando em seleção brasileira olímpica e boa fase. Tive poucas oportunidades com o professor Bustos por diversos motivos, o Lucas Pires estava muito bem e eu voltando de lesão. Agora estou bem, sei que posso evoluir mais e vou buscar espaço na seleção um dia. Estou crescendo, são quatro anos aqui já e sempre digo: sonho é grátis e estar na seleção principal é um objetivo que vou buscar com unhas e garras”, disse o lateral, antes de elogiar o sistema defensivo do clube e mostrar humildade nos planos para o Brasileirão.

“O sistema defensivo tem se consolidado bastante durante as partidas, em uma competição tão difícil como o Brasileiro. Quando a defesa vai bem, temos chance de melhor mais na tabela. O professor costuma falar que a defesa começa lá na frente e temos condições de melhorar, sim.”.

Depois de sofrer com a ameaça de queda na edição passada e também no Paulistão de 2022, Felipe Jonatan não quer dar o passo maior que a perna no Santos. E foca, primeiro, na manutenção na elite, o que já rendeu algumas críticas da torcida nas redes sociais por ser um “pensamento pequeno.”

Felipe Jonatan volta a experimentar titularidade na lateral do Santos. Foto: Guilherme Dionizio/Pool via Reuters

“Dentro do clube a gente pondera a humildade e a tranquilidade de almejar primeiro os 45 pontos. O objetivo principal primeiro é buscar os 45 pontos. Depois vamos focar no G-6 que dá uma vaga para a Libertadores”, enfatizou. “Estou muito feliz agora, mas já tive vários momentos aqui bons e ruins, de finais, alguns brigando para não cair... Hoje estou bastante feliz, tive sondagem do Fenerbahçe, sem proposta oficial, apenas sondagem de valores, mas espero dar sequência aqui, buscando primeiramente os 45 pontos e depois a Libertadores.”

O Santos ocupa o oitavo lugar, com 34 pontos. São somente cinco do Athletico-PR, hoje o sexto. Felipe Jonatan sabe que é possível alcançar o oponente, mas o Santos precisaria evoluir ofensivamente. Contra o Cuiabá, por exemplo, foi apenas uma finalização no gol e empate por 0 a 0.

Continua após a publicidade

“A gente sabe que devemos muito na parte ofensiva no último jogo, que devia ter evoluído mais. Estamos focado para mudar esse quadro. Na Vila a gente joga de um jeito e fora outro, temos de mudar esse âmbito fora de casa, a camisa do Santos tem de ser respeitada por todos.”, revelou. “Esperamos um Goiás bem fechado, como foi o Cuiabá, mas estaremos preparados, com apoio do nosso torcedor, para somar os três pontos”, garantiu. E até prometeu se sacrificar para o venezuelano Soteldo, seu parceiro pela esquerda, decidir.

“Soteldo é um cara que eu conheço desde 2019, chegamos juntos e nos conhecemos bem. Sei fórmula que ele gosta de atuar. Na marcação, ele deixa um pouco a desejar, mas eu falei para ele: irmão, não precisa voltar não, mas decide lá na frente. Contra o São Paulo já ajudou bastante.”