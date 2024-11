Felipe Melo recebe punição de 5 jogos e pode antecipar adeus ao Fluminense

A passagem de altos e baixos do controverso volante/zagueiro Felipe Melo no Fluminense pode chegar ao fim de maneira melancólica. O veterano foi punido com cinco jogos pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira, 26, por críticas à arbitragem no empate por 2 a 2 contra o Grêmio pelo Brasileirão. Ele não deve mais entrar em campo pelo clube. Fora dos planos do técnico Mano Menezes, o jogador gostaria de disputar mais uma temporada nas Laranjeiras, mas não deve ter o vínculo renovado.

O STJD também decidiu por aplicação de multa de R$ 6 mil ao jogador. Já o Fluminense terá de pagar R$ 50 mil após a condenação por atos discriminatórios de seus torcedores. O julgamento ainda envolveu o gandula José Claudemir da Silva, que foi advertido por conduta antidesportiva. A decisão foi proferida por maioria dos votos, mas cabe recurso ao Pleno do STJD. Todas as infrações são aos momentos finais da partida que valeu pela 32ª rodada, na qual os gaúchos buscaram o empate por 2 a 2 nos acréscimos após a anotação de um pênalti bastante reclamado pelos cariocas no Maracanã.

Felipe Melo teve suspensão de 5 jogos por ofensas ao árbitro Marcelo Delgado Candançan. Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

O árbitro da partida registrou tudo na súmula. “Aos 29 minutos do segundo tempo, expulsei do campo de jogo o gandula sr. José Claudemir da Silva, por não cumprir a sua função adequadamente”, escreveu Marcelo Delgado Candançan.

O árbitro foi além. “Aos 54 minutos do segundo tempo, expulsei diretamente o atleta número 30 Felipe Melo de Carvalho, por sair do banco de reservas e se dirigir em minha direção, aplaudindo as decisões da arbitragem de maneira irônica e desrespeitosa. Após a expulsão o referido atleta virou-se para a torcida e fez um gesto com as mãos insinuando um roubo e proferindo as seguintes palavras: “O Fluminense está sendo roubado.”

O clube se defendeu e tentou minimizar as palavras do volante. “As palavras proferidas pelo atleta, no contexto do futebol, não têm cunho ofensivo e não ultrapassa os limites do desporto, sobretudo no futebol profissional. Retrato de inconformismo do atleta e no calor do jogo”, justificou o advogado Lucas Maleval, também defendendo o gandula. “A súmula consta que o gandula retirado de campo por não cumprir sua função adequadamente e não traz a conduta praticada”, reclamou.

O advogado ainda questionou o motivo de o clube ser julgado por uma “atitude isolada” de um torcedor, que teria ironizado e debochado dos rivais com a enchente que causou tragédia no Rio Grande do Sul.

A Procuradoria havia recebido uma Notícia de Infração protocolada pelo Deputado Federal Zucco. No documento, ele descreveu que “após o término da partida, torcedores do clube carioca realizaram gestos preconceituosos e ultrajantes em direção à torcida gremista, simulando natação como forma de deboche frente às enchentes recentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, acarretando mortes e deixando milhares de gaúchos desabrigados. Os gestos foram amplamente divulgados em vídeos e matérias jornalísticas.”

As sentenças foram brandas ao clube e ao gandula, mas exemplares para Felipe Melo. “Não houve prova contrária com relação ao gandula, porém por não ver gravidade voto pela condenação mínima, converto em advertência e absolvo o Fluminense no artigo 191”, iniciou o relator do caso, o auditor Delmiro Campos.

“Ao atleta Felipe Melo, essa função de destaque dele não pode ser utilizada para potencializar comportamentos que apequenam o espetáculo esportivo. Ele termina instigando animosidade e comprometendo o fair-play e a reincidência dele em conduta antidesportivas agravam a situação”, seguiu Delmiro. “Reconheço a aplicação do artigo 243-F, considero que a ofensa dirigida a arbitragem eleva a gravidade e aplico a pena de cinco partidas e a multa pedagógica de R$ 6 mil.”

O auditor ainda anunciou sua sentença ao clube pela “discriminação” da torcida tricolor. “No artigo 243-G do clube, destaco a ausência da identificação do torcedor. A torcida precisa saber que atrai prejuízo ao clube. Os atos discriminatórios ultrapassam o limite da ética desportiva. A dignidade humana é o princípio mais que fundamental e deve ser tratada com o rigor necessário. Meu voto é no sentido de aplicar multa de R$ 50 mil ao Fluminense reforçando a importância de coibir tais práticas discriminatórias”, justificou o relator.

A auditora Ana Ralil e o presidente Ticiano Figueiredo o acompanharam em relação às penas ao gandula e a Felipe Melo, mas pediram a perda de um mando de campo do Fluminense. Os também auditores Carlos Eduardo Cardoso e José Perdiz votaram para absolver o gandula e acompanharam o relator nas penas ao atleta Felipe Melo e ao Fluminense, apenas multado por maioria dos votos.

Aos 41 anos, o jogador está no clube carioca desde 2022, quando deixou o Palmeiras. Com o Fluminense, Felipe Melo venceu a Libertadores, a Recopa-Sul Americana e dois Campeonatos Carioca.