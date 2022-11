Feridas e dívidas abertas da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

Publicidade

Hoje começa a Copa do Mundo. No time brasileiro, quase todos têm feridas abertas de outros Mundiais que ainda não cicatrizaram, algumas sangram desde seus episódios. No Catar, sob a batuta de Tite, a seleção tem chance de resgatar sua confiança como time e também de jogadores individualmente. São cobranças que o futebol faz por si só. Elas não são minhas. Há devedores no elenco nacional.

Talvez o de conta mais alta seja mesmo Neymar. O craque dono da camisa 10 sabe o tamanho do fardo que carrega nas costas. Falo hoje exclusivamente de futebol. Nas duas Copas anteriores, Neymar deixou a desejar. Ele sabe disso.

Esteve abaixo do seu potencial ou do que se esperava dele. Mesmo na edição brasileira, em 2014, ele não foi bem. Na Rússia, Neymar foi pior. Nem Tite nem Felipão tiveram no melhor jogador da seleção atuações decisivas. O torcedor sempre esperou mais dele.

O futebol faz seus credores e também cobra de alguns devedores. Gabriel Jesus tem débito com a seleção. Não se trata de uma cobrança velada, mas ela existe. E ninguém melhor do que o próprio atleta para reconhecer o tamanho do seu passivo. Faltam a Jesus os gols. Sabemos de todos os compromissos táticos do atacante e entendemos isso até certo ponto, mas camisa 9 precisa balançar as redes. Atacantes se sentem incomodados naturalmente quando não fazem gols. Gabriel Jesus deve nesse sentido.

Thiago Silva, que pode ser o capitão do Brasil, ainda paga pelas lágrimas e convulsão emocional após o jogo com o Chile na Copa de 2014. Não foi um choro qualquer. O zagueiro desabou e mostrou ao mundo não uma fraqueza, mas uma condição emocional fora do comum para um jogador de seleção em uma Copa do Mundo. Talvez essa dívida ainda exista dentro do seu peito.

Mais maduro e em sua última Copa, o que se espera dele, não eu nem você, mas essa entidade chamada futebol, é sobriedade e equilíbrio, também não técnico, porque isso não se discute nele, mas emocional. Thiago sempre foi nosso Carlos Alberto Torres, o capitão do tri. Sempre fiz essa comparação entre esses dois jogadores de épocas e posições diferentes. Não sei explicar, mas ela sempre esteve na minha mente. Thiago sabe da sua importância no time.

Tite também deve. Ele deve agradecer de joelhos o fato de ganhar uma nova oportunidade, porque não é comum que o treinador de uma Copa fique para a seguinte. Tite pecou na Rússia por falta de experiência, de comando efetivo para um torneio de sete jogos. Tite estava acostumado a ter o elenco para uma temporada, onde as decisões e as ideias são trabalhadas dia a dia, sem tanta pressa. Na Copa, ele se perdeu. Sua dívida não é ter uma equipe competitiva, mas focada.

Há outros devedores na seleção. Eles sabem o que devem e a torcida também. Mas só cobramos de quem pode pagar.