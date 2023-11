Fernando Diniz comemora título da Libertadores do Fluminense no meio da torcida; veja vídeo

Mais de 100 mil torcedores estiveram no centro do Rio para acompanhar o trio elétrico que carregava os jogadores do Fluminense, o técnico Fernando Diniz e a taça da Libertadores 2023, conquista histórica do clube contra o Boca Juniors na final do Maracanã. Alguns foram mais sortudos e conseguiram comemorar próximos do treinador, que desceu do carro de som e fez a festa na rua com os seguidores do time. Não é muito tradicional festejar conquistas com tamanha distância da decisão, mas esse foi o jeito encontrado na cidade pensando na segurança de todos. A demora não inibiu a festa.

Houve comemoração, brincadeiras e provocações aos rivais Botafogo, Vasco e Flamengo, inclusive incitadas pelos jogadores, como o zagueiro David Braz. Parecia um carnaval fora de época. O jogador de 36 anos também mostrou um caixão com as cores e o símbolo do Boca Juniors de cima do trio elétrico, ao lado da taça da Libertadores. Personalidades e torcedores do clube, como os cantores Xamã e Marvilla, estiveram na comemoração com o elenco.

A festa começou já no sábado à noite, após o empate em 1 a 1 com o Flamengo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, os jogadores ganham cinco dias de folga para celebrar e ficar com a família, aproveitando a pausa das competições para a Data Fifa, com jogos da seleção na próxima semana. O próximo compromisso do clube é dia 22 contra o São Paulo no Maracanã, pela 32ª rodada, em jogo atrasado. A partida marca o reencontro do elenco com a torcida e terá a entrega das faixas de campeão da Libertadores.

Multidão tricolor fecha ruas do centro do Rio de Janeiro para comemorar a Libertadores. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Festa chegou a ser adiada por falta de acordo com forças de segurança

A comemoração ocorre somente uma semana depois do título. Isso porque o Fluminense cancelou a celebração prevista para o domingo passado, nas Laranjeiras, depois do título, conquistado no sábado, no Maracanã. Em nota, o clube carioca justificou “necessidade de planejamento prévio, solicitado pelos órgão de segurança pública” da cidade.

Havia também a aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa foi uma justificativa apresentada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Mesmo sem a festa oficial, a torcida do Fluminense não cessou as comemorações, inclusive no estádio das Laranjeiras e arredores. O time não corre risco no Brasileirão é já tem sua vaga assegurada na próxima competição sul-americana. O clube vai se preparar para jogar o Mundial de Clubes da Fifa em dezembro, com possibilidade de enfrentar o Manchester City na final.