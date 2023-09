Diniz não poupa elogios e justifica convocação de Gerson: ‘Ele está muito combativo’

A seleção brasileira de Fernando Diniz contará com Vinicius Jr pela primeira, mas foi um jogador muito menos badalado que mais chamou a atenção na segunda lista de convocados anunciada pelo treinador: o volante Gerson, no Flamengo. Questionado por boa parte da própria torcida rubro-negra, o atleta foi chamado pela primeira vez por Diniz, que não poupou elogios.

“É uma das convocações mais fáceis pra mim, talvez um dos jogadores que mais vi atuar fora do Fluminense. A gente jogou muitas vezes com o Flamengo, fora os jogos que a gente viu contra outro adversário - eu tive que estudar muito o Flamengo este ano”, explicou Fernando Diniz.

“O Gerson tem jogado partidas constantemente bem. Mesmo que em dado momento o Flamengo tenha oscilado, ele está sempre constante. É um jogador bem acima da média, e também tem muito a ver com aquilo que penso do futebol”, afirmou o técnico, logo após anunciar a lista na sede da CBF.

Em nova convocação, Fernando Diniz convoca Gerson e rasga elogios ao jogador do Flamengo. Foto: Daniel Ramalho/AFP

De acordo com Fernando Diniz, uma das características que mais lhe agrada é polivalência de funções de Gerson no meio-campo. “Uma das coisas muito claras é que é um jogador que tem muita mobilidade. Aqui no Flamengo, se pegar 2019 pra cá, ele já jogou de volante, já jogou de médio pelo lado esquerdo, médio pelo direito, jogou mais à frente, que é uma das características dos times que eu monto”, considerou o treinador.

Diniz afirmou ainda que a convocação de Gerson acontece debaixo “de muita tranquilidade”. “É um jogador muito técnico, jogador muito forte, e vejo no Gerson uma mudança muito positiva de uns tempos pra cá. Ele está muito combativo, extremamente competitivo. É um jogador que, ao menos nos jogos que assisto, ajudando sua equipe no limite.”