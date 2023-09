Fernando Diniz corta Vini Jr. da seleção brasileira e define substituto; veja quem é

O técnico Fernando Diniz não vai contar com Vinicius Jr, do Real Madrid, nos dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com uma lesão no músculo bíceps femoral direito, o atacante foi cortado. Para o lugar do jogador, o treinador convocou o atacante Raphinha, do Barcelona.

A CBF informou, em comunicado, que Rodrigo Lasmar, médico da seleção, entrou em contato com os médicos do Real Madrid. O clube espanhol havia confirmado na segunda-feira que o jogador havia se lesionado na partida contra o Celta de Vigo. O período de recuperação é de seis semanas.

Os atletas chamados por Fernando Diniz vão se apresentar na segunda-feira à noite para o início da preparação. Os jogos acontecem nos dias 8 e 12, no estádio Mangueirão, em Belém, e no Estádio Nacional do Peru, respectivamente.

Raphinha, do Barcelona, é convocado para substituir Vini Jr. Foto: Pau Barrena / AFP

Com 16 jogos e cinco gols marcados pela seleção, Raphinha retorna após ficar de fora do dois amistosos disputados sob a direção de Ramon Menezes. O atleta do Barcelona disputou a Copa do Mundo do Catar, na qual atuou nas cinco partidas, das quais quatro foi titular.