Fernando Diniz e Abel Ferreira disputam com técnicos argentinos o prêmio de ‘Rei da América’

O treinador brasileiro Fernando Diniz, do Fluminense, e o português Abel Ferreira, do Palmeiras, vão disputar domingo o 38º prêmio ‘Rei da América’ do jornal uruguaio El País. Eles concorrem com pesos pesados, como os argentinos Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa e Luis Zubeldía. Técnico da seleção argentina, Scaloni vai tentar ser eleito pelo segundo ano consecutivo. Bielsa, vencedor em 2009, quando dirigia o Chile, também vai tentar o segundo prêmio.

Os dois terão adversários difíceis a superar porque Diniz foi campeão da Copa Libertadores com o Fluminense, Zubeldía faturou a Sul-Americana no comando da LDU (Liga Deportiva Universitaria) e Abel Ferreira somou mais um título brasileiro com o Palmeiras.

Renato Gaúcho, Fernando Batista, Gutavo Álvarez, Néstor Lorenzo, Daniel Oldrá, Jorge Fossati, César Farías, Gabriel Milito, Marcelo Broli e Jorge Almirón foram outros treinadores que receberam votação, segundo o El País. O jornal oferece o prêmio ao melhor da América do Sul. O campeão da Libertadores tem grandes chances de ser o escolhido.

Título brasileiro com o Palmeiras credenciou Abel Ferreira para a disputa de melhor técnico da América. Foto: Cris Mattos/REUTERS

No ano passado, Scaloni, campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar, recebeu 107 dos 218 votos possíveis, superando Abel Ferreira (35) e Dorival Junior (28), então treinador do Flamengo. Como a premiação pelo tri da Argentina já foi reverenciado, é muito provável que Fernando Diniz tenha boas chances de ganhar nesta temporada. Além da Libertadores, ele levou o Flu à decisão do Mundial de Clubes da Fifa.