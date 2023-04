Diniz é exaltado na Espanha após título carioca: ‘Futebol que há muito tempo não se via na América’

Fernando Diniz vive o melhor momento de sua carreira à beira do gramado. O ex-treinador do São Paulo faz o Fluminense jogar um futebol vistoso, que pôde ser observado na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, neste domingo, que garantiu o título Carioca ao tricolor das Laranjeiras. A boa exibição da equipe rendeu elogios ao técnico fora do País, “ofuscando” até mesmo a boa estreia de Marcelo como titular.

Segundo o diário espanhol As, Fernando Diniz faz o Fluminense jogar um “futebol que há muito tempo não se via na América do Sul”. O jornal destacou a movimentação constante dos jogadores e a paciente troca de passes curtos “com todo o bom senso do mundo” para encontrar o companheiro mais bem posicionado para a finalização.

Fernando Diniz abraça Cano após título do Cariocão sobre o Flamengo. Foto: Antonio Lacerda/ EFE

A publicação destaca ainda o caráter menos posicional do time carioca, afirmando que os jogadores do Fluminense têm liberdade para atuar em diferentes setores do campo. Ganso, Cano, Arias, André e, claro, Marcelo foram destacados como as principais peças que o treinador tem à disposição em campo.

Ganso, que também trabalhou no São Paulo, assim como Diniz, recuperou o seu bom futebol com a chegada do treinador às Laranjeiras. O jornal As descreveu a assistência para o segundo gol do Fluminense, marcado por Cano, como “mágica”. O meia de 33 anos chegou ao tricolor carioca em 2019, mas sua melhor fase se deu somente na temporada passada, quando ajudou a equipe a ficar com o vice do Brasileirão.

Em setembro do ano passado, o jornal Marca, também espanhol, informou que Fernando Diniz seria o preferido da CBF para a sucessão de Tite após a Copa do Mundo do Catar. A entidade negou a informação à época e ainda busca um profissional para o cargo. O nome mais cotado é o do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que voltou a comentar sua disposição de cumprir seu contrato até junho de 2024.