Fernando Lázaro despista sobre titulares da zaga do Corinthians: ‘Temos três grandes jogadores’

O bom início do Corinthians no Paulistão passa por vários setores da equipe, incluindo o sistema defensivo. Nas seis rodadas do Estadual, o time tem a segunda defesa menos vazada, com três gols sofridos apenas. O técnico Fernando Lázaro tem alternado os titulares da dupla de zaga, mas o desempenho continua de alto nível.

Os zagueiros Gil, Balbuena e Méndez têm se revezado na equipe titular e receberam elogios do treinador, que também citou os jovens Caetano e Murilo. “Temos três grandes zagueiros, todos com condições. Temos ajustado de acordo com parte da estratégica de jogo. Eles têm características diferentes de jogo”, explicou. O treinador deixa claro que não vai apostar em uma dupla, mas sim no trio.

Balbuena é uma das opções da zaga do Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A defesa do Corinthians passou por várias mudanças desde o ano passado. Em julho de 2022, João Victor foi vendido ao Benfica. Robson não agradou e deixou o clube no fim da temporada. Neste ano, dois outros zagueiros deixaram o elenco. Raul Gustavo foi negociado com o Bahia e Robert Renan, envolvido na troca do clube com o Zenit, da Rússia, pela permanência do atacante Yuri Alberto.

Aos 35 anos, Gil é o nome mais experiente dos atuais zagueiros e atuou em 51 jogos no ano passado. A comissão técnica considera importante poupá-lo, já que o calendário é extenso.

Em bom momento, o Corinthians, com Méndez e Gil, venceu o Botafogo por 2 a 0, no último domingo, na Neo Química Arena, e chegou aos 13 pontos no Paulistão, com a liderança do Grupo C. Na próxima rodada, o time enfrenta o São Bernardo, na quinta-feira, às 19h30, fora de casa. Já no domingo, terá pela frente a Portuguesa, às 16h, no Canindé.

As duplas de zaga do Corinthians em 2023:

Gil e Balbuena (Red Bull Bragantino)

Méndez e Balbuena (Água Santa)

Gil e Méndez (Inter de Limeira)

Gil e Balbuena (Guarani)

Gil e Balbuena (São Paulo)

Méndez e Gil (Botafogo)