Fernando Lázaro diz que Corinthians não conseguiu se impor em eliminação para o Ituano

A torcida do Corinthians pode dizer que não reconheceu o time que viu na Neo Química Arena, neste domingo. O time fez uma exibição muito abaixo do que vinha apresentando na temporada e empatou com o Ituano, por 1 a 1, sendo eliminado na disputa de pênaltis. Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Lázaro reconheceu o desempenho ruim da sua equipe.

“O time não conseguiu se impor. não conseguimos construir bem o jogo e isso permitiu o adversário sair na frente e precisamos acelerar o jogo. tivemos um segundo tempo melhor que o primeiro, mas não fizemos um jogo do nível que vínhamos fazendo, o que acentuou a decepção pelo resultado”, comentou o técnico.

Lázaro não contou com Renato Augusto, ausente por lesão, e optou pela entrada de Paulinho. O volante não ajudou a equipe com força na marcação e nem com passes mais efetivos, mas apareceu para marcar o gol de empate, de cabeça. O treinador negou que a sua escolha pelo veterano fragilizou o lado direito do Corinthians, por onde o Ituano buscou suas principais jogadas.

Rodrigo Coca / AG. Corinthians Foto: Rodrigo Coca / AG. Corinthians

“Não vejo dessa forma. Eles (Ituano) exploraram a transição mais do que construíram (no meio-campo), que era um setor de saída forte do lateral, mas não vejo que a entrada do Paulinho fragilizou esse lado. São características diferentes e ele teve a participação dentro das características dele. Não conseguimos produzir ofensivamente.”

Ao comentar sobre o erro de Fagner durante as penalidades, Lázaro optou por não “individualizar” a culpa pela eliminação do time e elogiou a atuação do lateral-direito. O jogador já havia errado uma cobrança na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no ano passado. Ele também comentou sobre a pressão de ser eliminado precocemente no Paulistão em seu primeiro trabalho na carreira.

“É difícil essa questão porque individualiza demais. Acho que nosso jogo coletivo não foi bom o suficiente. Vejo como uma questão do atleta mostrar personalidade e assumir um papel. Evitamos nas primeiras cobranças, mas depois ele bateu. Ele fez um bom jogo, teve uma participação importante no jogo. O gol saiu do lado dele”, afirmou.

Continua após a publicidade

" (A pressão) Faz parte e a preparação tem que ser em todos os sentidos. Os momentos ruins têm que servir de aprendizado. É claro que esse tempo longo é um cenário ruim, mas é um tempo que vamos continuar trabalhando para voltarmos para o campo fortalecidos.”

Lázaro vai ter mais de 20 dias para treinar o Corinthians para a sequência da temporada. O time entra na terceira fase da Copa do Brasil, que terá seus confrontos de ida na semana do dia 12 de abril. A equipe estreia no Brasileirão no dia 15 de abril, contra o Cruzeiro, em casa. O sorteio dos grupos da Libertadores acontece no dia 27 de março e o torneio ainda não tem datas marcadas para esta fase.