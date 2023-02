Fernando Lázaro não pensa em reforços e vê solução dentro do Corinthians

Fernando Lázaro não mostrou desespero após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino neste domingo, no Nabi Abi Chedid, na estreia do Campeonato Paulista. Bem consciente em suas respostas, o treinador não saiu pedindo por reforços e enxerga que a solução para o crescimento da equipe está no próprio clube.

“Na verdade, tivemos ausências, muitas delas de última hora, pontuais. Vamos, ao longo da semana, começar a ter atletas para o próximo jogo. Não teremos essa dificuldade. O Renato Augusto já vai retornar e essas opções não vão faltar. Sabíamos que no primeiro momento estaríamos um pouco mais curtos como elenco, por causa de outras competições. Tem o Sul-Americano sub-20, a Copa São Paulo. O retorno dessas outras peças importantes que não tivemos por motivos diferentes nos dará um fôlego maior. Não podemos correr riscos neste início de temporada e estamos nos comprometendo para ter uma melhor qualidade, mas não valia o risco de perder alguns atletas”, disse o treinador.

Fernando Lázaro explicou também sobre as ausências de Renato Augusto e Yuri Alberto. “O Renato foi um controle. Ele começou a pré-temporada muito bem, com volume, mas tivemos um momento de ausência, para não correr um risco resolvemos dar um timing a mais para entrar no patamar em que os outros estavam. O Renato não vai levar muito tempo, vai ter uma curva natural dele de participação na sequência. Vamos crescendo jogo a jogo. O Yuri também. Foi uma dor no tornozelo. Uma torção que teve num dos treinamentos e estava incomodando um pouco mais, mas também já está retomando e existe a possibilidade de participação também no próximo jogo”, afirmou.

Red Bull Bragantino marca com Arthur e vence o Corinthians na estreia do Paulistão. Foto: Instagram/Red Bull Bragantino

Além da dupla, o treinador terá mais uma preocupação para o jogo diante do Água Santa, marcado para esta quarta-feira, às 19h30, na Neo Química Arena. O volante Fausto Vera deixou o primeiro tempo da partida frente ao Red Bull Bragantino lesionado.

“Ainda não temos claramente o que é a lesão. Ele virou o pé na disputa de bola. Não parece mais grave, mas vamos ter uma clareza maior no início da semana. Essa mudança inesperada no momento em que você já está se preparando para o intervalo, ajustes. O Cantillo entrou bem no jogo e no segundo tempo ajudou a nossa equipe nesse sentido. Estávamos tendo dificuldade na primeira etapa. Nos ajudou a ficar mais com a bola, ter paciência com a bola. Claro que depois do gol tivemos de correr riscos em alguns momentos”, disse.

Com a derrota, o Corinthians ficou na lanterna do Grupo C. A Ferroviária lidera, com três pontos, seguida por Ituano e São Bento com um.