Bons resultados em clássicos, como diante do Palmeiras, dá mais confiança ao Corinthians, diz Lázaro

O Corinthians terminará a primeira fase do Campeonato Paulista sem perder nenhum clássico, fato que acabou sendo exaltado pelo técnico Fernando Lázaro após , na Vila Belmiro. O time de Parque São Jorge também ficou no 2 a 2 com o Palmeiras e derrotou o São Paulo, no Morumbi, por 2 a 1.o empate por 2 a 2 com o Santos

“Nos confrontos diretos, nos clássicos, fizemos boas apresentações nos três jogos, acredito que contra o São Paulo fizemos um primeiro tempo muito bom num ambiente adverso, depois nos defendemos e conseguimos o resultado. Nos outros dois jogos, tivemos as melhores possibilidades e boas chances de ter saído com resultado melhor. Essa sensação minha e do time fortalece nossa relação direta. Pelo contexto que a gente tinha antes, fazer dois clássicos fora indo bem e um em casa com um time em melhor momento (Palmeiras), vai dando confiança para a gente enfrentar esses grandes jogos”, disse o treinador.

Santos e Corinthians empataram em 2 a 2 na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

Fernando Lázaro ressaltou a importância de vencer a última partida da primeira fase do Paulistão. O treinador quer o Corinthians na melhor colocação possível para ter vantagem nos confrontos no mata a mata.

“Em relação à tabela, é um objetivo que a gente tem colocado (estar na melhor colocação). Difícil imaginar cenários, tem muita coisa pra acontecer até lá. Mas queremos buscar o máximo possível em colocação, lá no alto, para ter benefício. A gente falou sobre isso. Poderíamos e merecíamos ter saído com a vitória hoje (domingo), um resultado que nos colocaria em uma situação melhor, mas continuamos buscando da mesma forma. Tem mais uma partida e depois as quartas de final. Importante a gente buscar a nossa classificação e somar o máximo de pontos possível é um objetivo”, afirmou.

Na última rodada, o Corinthians enfrenta o Santo André no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada. O time é apenas o quinto na classificação geral, com 19 pontos, atrás de Palmeiras (27), São Bernardo (26), São Paulo (20), e Água Santa (20). Renato Augusto tem sido o principal jogador do time, seguido de Róger Guedes.