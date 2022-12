Fernando Santos descarta pedir demissão de Portugal e exalta a nova geração: ‘Não acaba aqui’

A relação entre Fernando Santos e a seleção de Portugal deve se manter intacta mesmo após a surpreendente eliminação para Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista à emissora portuguesa Sport TV, o treinador tratou de descartar a sua saída do comando técnico.

“Apresentar demissão? Isso nem se coloca. Estou aqui desde 2014 e sempre falei desse assunto naturalmente com o presidente. Apresentar demissão nem faz parte do meu repertório”, afirmou o treinador.

Cristiano Ronaldo deixa o campo após a derrota de Portugal para Marrocos na Copa do Mundo de 2022. Na imagem, o técnico Fernando Santos consola o jogador. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Na coletiva de imprensa concedida logo após derrota para os marroquinos, Fernando Santos evitou tocar no assunto por ainda estar envolvido no calor da partida. Agora, com a cabeça mais tranquila, ele pretende seguir o trabalho.

O comandante tem contrato firmado até a Eurocopa de 2024, que será realizada na Alemanha. Com o vínculo em vigor, o planejamento é completar o seu ciclo até o final da competição europeia de seleções.

A prioridade agora é trabalhar para dar consistência a uma nova geração que se apresenta no futebol português. Um processo que o técnico considera natural dentro da seleção. Enquanto nomes como o zagueiro Pepe, de 39 anos, e Cristiano Ronaldo, 37, ensaiam despedidas, outros jogadores, com status de revelação, começam a despontar.

Gonçalo Ramos, 21, João Félix, 23, que fizeram boas apresentações neste Mundial, e ainda o zagueiro António Silva, 19, tido como uma promessa são exemplos dessa passagem de bastão.

“Temos coisas boas pela frente e precisamos trabalhar para manter um projeto com a seleção portuguesa”, comentou Fernando Santos que ainda sente a frustração por ter sido eliminado do Mundial.

“Realmente tinha a expectativa de chegar à final e ser campeão. Mas é futebol. Esta geração não acaba aqui e vai ter oportunidade de trazer conquistas para o futebol português”, disse.