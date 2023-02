São Paulo revela ruptura em ligamento do joelho de Ferraresi e zagueiro passará por cirurgia

Após pedir por mais reforços, o técnico Rogério Ceni terá mais uma dificuldade no elenco do São Paulo. O zagueiro Nahuel Ferraresi teve constatada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e terá que ser submetido a uma operação no local para corrigir o problema.

O clube paulista não revelou a data da cirurgia e nem o prazo para o retorno do jogador aos gramados. O defensor venezuelano sentiu dores no local durante o clássico com o Palmeiras, no domingo, pela terceira rodada do Paulistão. E acabo sendo substituído por suspeita de uma entorse no joelho.

Com a lesão, Ferraresi pode não voltar mais a defender o São Paulo. O jogador tem vínculo com o clube somente até o fim de junho por empréstimo - ele pertence ao Manchester City. Isso porque lesões deste tipo podem exigir seis meses para a recuperação completa do atleta.

A baixa do venezuelano por tempo indeterminado aumenta as preocupações de Rogério Ceni quanto ao elenco do São Paulo. Agora o treinador terá apenas três zagueiros em condições de serem escalados para os próximos jogos: Arboleda, Alan Franco e Beraldo. Diego Costa ainda se recupera de cirurgia no joelho esquerdo e o lateral-direito Rafinha, que pode ser improvisado na zaga, também saiu de campo machucado no clássico.

Rafinha também sofreu lesão no clássico com o Palmeiras e desfalcará o São Paulo nos próximos jogos. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

“O lateral-direito Rafinha, que também deixou o Choque-Rei antes de seu final por uma entorse no tornozelo esquerdo, não teve nenhuma fratura detectada. O jogador seguirá assistido pelo Departamento Médico e iniciará tratamento fisioterápico no REFFIS Plus”, informou o clube do Morumbi.

Para a temporada 2023, a direção do São Paulo trouxe apenas um jogador para a zaga, o próprio Alan Franco, um dos três à disposição de Ceni para as próximas partidas. Nos últimos dias, o treinador pediu mais jogadores à diretoria, com foco em um centroavante e um lateral-esquerdo.