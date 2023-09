Ferroviária x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

A final vai começar! Nesta quinta-feira, 7, Ferroviária e Corinthians começam a decidir o Brasileirão de 2023. O primeiro jogo acontece na Fonte Luminosa, em Araraquara. As equipes chegam para a partida em momentos opostos na temporada e com desafios diferentes.

A Ferroviária entra para a decisão depois de um grande susto. Na segunda partida da semifinal, disputada na Fonte Luminosa, a equipe de Araraquara viu o São Paulo dominar os 90 minutos, vencer por 2 a 0 e forçar as penalidades. Nelas, a experiente goleira Luciana foi decisiva mais uma vez e garantiu as Guerreiras Grenás na decisão defendendo duas cobranças.

Já o Corinthians avançou sem sustos para a decisão. Depois de vencer a partida de ida contra o Santos por 3 a 0, o time do Parque São Jorge venceu o rival por 2 a 0, em casa, e se garantiu na sétima decisão seguida de Brasileiro. Além disso, no meio da última semana, a equipe viu o técnico Arthur Elias ser confirmado como treinador da seleção brasileira para o ciclo até a Copa do Mundo de 2027.

Ferroviária x Corinthians - Campeonato Brasileiro Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Araraquara, São Paulo.

ESTÁDIO: Fonte Luminosa.

DATA: 06/09/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 16h20 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FERROVIÁRIA : Luciana; Daiane Rodrigues, Day Silva, Luana Sartório e Barrinha; Suzane Pires, Patrícia Sochor e Raquel Domingues; Eudimilla, Aline Gomes e Laryh. Treinadora: Jéssica de Lima.

: Luciana; Daiane Rodrigues, Day Silva, Luana Sartório e Barrinha; Suzane Pires, Patrícia Sochor e Raquel Domingues; Eudimilla, Aline Gomes e Laryh. Jéssica de Lima. CORINTHIANS: Tainá Borges, Katiuscia, Tarciane, Mariza e Yasmin; Ju Ferreira, Diany e Vic Albuquerque; Tamires, Fernanda e Jhennifer. Técnico: Arthur Elias.

ÚLTIMOS RESULTADOS