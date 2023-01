Ferroviária x São Paulo: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Vaiado na estreia do Campeonato Paulista, o São Paulo precisa apagar rapidamente a má impressão para a sequência do Estadual. Nesta quinta-feira, às 19h30, os comandados de Rogério Ceni medem forças com a Ferroviária, no Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

O São Paulo integra o Grupo B, junto com Guarani, Mirassol e Água Santa. Uma vitória já coloca o time do Morumbi na ponta. A Ferroviária está no Grupo C, com Corinthians, São Bento e Ituano. A situação é semelhante: um triunfo deixa a equipe na liderança.

FERROVIÁRIA x SÃO PAULO

Data: 19/01/2023 (quinta-feira).

Horário: 19h30.

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Onde assistir: YouTube, Premiere e Paulistão Play.

Ferroviária e São Paulo se enfrentam em Araraquara pelo Paulistão 2023. Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FERROVIÁRIA: Saulo; Heitor, Alisson Cassiano, Léo Santos e Sanchez; Pablo Gabriel, Galdezani e Álvaro; John Kennedy, Ytalo e Douglas Coutinho. Técnico: Vinicius Munhoz.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Pedrinho; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ARBITRAGEM

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse.

Assistente 2: Diego Morelli de Oliveira.

Quarto árbitro: Paulo César Francisco.

VAR: Vinícius Furlan.

ÚLTIMOS RESULTADOS

15/01/2023 - Água Santa 1 x 3 Ferroviária - Distrital do Inamar - 1ª rodada do Paulistão

15/01/2023 - São Paulo 0 x 0 Ituano - Morumbi - 1ª rodada do Paulistão