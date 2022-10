Festa adiada: Palmeiras só depende de si para ser campeão brasileiro na próxima quarta-feira

Publicidade

Os torcedores palmeirenses terão de esperar mais uma semana ao menos para festejar o hendecacampeonato brasileiro. O título foi adiado em virtude da vitória de virada do Inter sobre o Ceará por 2 a 1 no Beira-Rio, mas pode ser conquistado na próxima quarta-feira, 2, quando o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque.

Nos arredores do Allianz Parque, os palmeirenses já começavam a festejar o título do Brasileirão, uma vez que o Inter estava tropeçando no Ceará. A festa durou até os 32 minutos do segundo tempo, quando Alan Patrick marcou de pênalti o gol da vitória de virada sobre os cearenses que postergou a celebração do Palmeiras para, ao menos, a 35ª rodada.

Leia também Internacional leva sufoco, vira sobre o Ceará e adia título do Palmeiras no Brasileirão

A situação do Palmeiras, líder do Brasileirão com 74 pontos, ainda é muito confortável. Basta ao time de Abel Ferreira ganhar do Fortaleza na próxima quarta-feira para festejar sua 11ª taça nacional.

Endrick e Gustavo Scarpa comemoram gol pelo Palmeiras, que pode ser campeão na próxima quarta-feira Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Inter joga no mesmo dia e horário, contra o América-MG em Belo Horizonte. Se for derrotado, o time gaúcho verá o time alviverde levantar o troféu, independentemente do resultado no Allianz Parque, já que restariam nove pontos em disputa e a vantagem do líder é de dez. O Corinthians perdeu em casa para o Fluminense e está fora da disputa pelo título.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras tem 99,92% de chance de ser campeão. A festa, portanto, é iminente.

Depois de pegar o Fortaleza, o Palmeiras enfrenta Cuiabá (fora), América-MG (casa) e Internacional, que, antes de duelar com o líder, encara Athletico-PR (casa) e São Paulo (fora).

Continua após a publicidade

“É um jogo de cada vez, mas os que estão atrás também querem (o título) e temos que fazer bem o nosso trabalho”, salientou Abel Ferreira em declaração após a vitória de virada sobre o Athletico-PR.

O português já havia dito que é necessário controlar a ansiedade porque se preocupa apenas com sua equipe. “O que nós controlamos é o jogo seguinte. E podemos dar esse passo que ainda falta”, justificou.