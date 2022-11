Festa do título do Palmeiras tem Gustavo Scarpa em pista de skate e trio elétrico

Publicidade

A festa do 11º título nacional do Palmeiras teve fatos inusitados, quase todos relacionados a Gustavo Scarpa, acostumado a não seguir o comportamento padrão dos boleiros. O meio-campista andou de skate em uma mini pista montada no gramado do Allianz Parque e cumpriu o tradicional ritual de comer bolacha trakinas e leite condensado, desta vez acompanhado da presidente Leila Pereira. Também houve um show pirotécnico no estádio.

Terminada a goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, os atletas deram a volta olímpica sem a taça, que será entregue daqui a uma semana, no duelo com o América Mineiro. Depois, Scarpa arriscou algumas manobras e ganhou um skate de Sandro Dias, o Mineirinho, skatista hexacampeão mundial.

“O Sandro já tinha me dado as dicas. Apesar da chuva ali, eu consegui dropar, consegui mandar um oli, um flip, já fiquei satisfeito”, afirmou. A pista foi instalada ali como uma homenagem do Palmeiras ao jogador, que deixará a equipe ao final da temporada e vai realizar o sonho de jogar na Europa. Em 2023, vai defender o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Jogadores comemoram título com a torcida no Allianz Parque Foto: Sebastião Moreira/EFE

“Essa homenagem do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, foi a maior que recebi. Vai ficar marcado na minha memória para sempre”, disse ele à TV Globo depois de arriscar manobras com seu skate verde na rampa, àquela altura molhada pela chuta que caiu na capital paulista.

Scarpa repetiu o que fizera na comemoração de outras conquistas pelo Palmeiras e festejou comendo Trakinas e leite condensado. Ele ofereceu as iguarias à presidente Leila Pereira e ela aceitou, num gesto incomum de se ver, tirando riso do meio-campista. O jovem Endrick, que estava ao lado, também comeu algumas bolachas.

A festa continua durante a madrugada. O clube preparou um trio elétrico, em cima do qual estarão os atletas para comemorar o hendecacampeonato brasileiro. O carro saiu da rua Palestra Itália com destino à Academia de Futebol, onde estão centenas de milhares de torcedores para festejar com o elenco.

