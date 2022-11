Festa dos convocados tem choro de Telles, Neymar protocolar e resposta de Dani Alves às críticas

Publicidade

Os 26 jogadores escolhidos por Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar festejaram a oportunidade de representar o País no Mundial. Estreantes ou não, todos comemoraram em suas redes sociais a convocação, que não apresentou surpresas nesta segunda-feira, dia 7. Os atletas se reuniram com familiares e amigos para acompanhar a convocação do treinador. Viveram alguns minutos de tensão antes de poder festejar.

Tornaram-se virais os vídeos publicados pelos jogadores convocados. Alex Telles chorou copiosamente. Weverton demonstrou euforia. Daniel Alves se defendeu das críticas. E Neymar teve uma reação protocolar de quem já sabia que estaria na relação.

“Mais uma”, festejou o astro do Paris Saint-Germain, em referência à terceira participação dele em Mundiais, em vídeo publicado no Instagram em que aparece com o filho, Davi Lucca. “Sentimento inexplicável, convocado para a missão hexa”, completou o camisa 10 do Brasil. Tempos atrás, Neymar disse que a Copa do Catar poderá ser sua última. Faltam 13 dias para começas a competição.

Weverton decorou sua casa com bexigas verdes e amarelas e outros itens comemorativos para assistir ao anúncio de Tite, que revelou a lista na sede da CBF, no Rio, praticamente sem surpresas e que suscitou poucas críticas - a principal delas diz respeito à escolha por Daniel Alves. “Momento especial. Estou muito, muito feliz. Faltam palavras para descrever o que sinto”, disse o goleiro do Palmeiras, um dos três atletas chamados que atuam no futebol brasileiro.

O atleta de 34 anos, natural de Rio Branco, no Acre, que sonhava em ser atacante e se tornou goleiro por acaso, será o 20º jogador a representar o Palmeiras em Copas. “Sei que a última vez que foi um palmeirense, o Marcos, o Brasil foi campeão”, lembrou, citando “São Marcos”, pentacampeão em 2022 na Coreia do Sul e no Japão. Em todos os cinco títulos mundiais havia um atleta do Palmeiras no grupo.

O titular da meta brasileira no Catar será Alisson. “Ter a oportunidade de disputar mais uma Copa é algo incrível e que me deixa super orgulhoso. Estou muito bem preparado para esse momento e, como sempre faço, darei o meu melhor”, comemorou o goleiro, um dos nove que estiveram no Mundial da Rússia e também vão estar no Catar. Ele foi titular durante todo o ciclo para o Mundial.

O goleiro do Liverpool, eleito melhor do mundo em sua posição em 2019, ostenta números de destaque na seleção brasileira. São 57 partidas pelo Brasil (nove sob o comando de Dunga) e 39 sem tomar gol. Ele foi vazado 21 vezes (média de 0,36) e conquistou dois títulos em sete anos de seleção: Superclássico das Américas de 2018 e a Copa América de 2019.

“Estou muito feliz e emocionado. Era um momento que estava esperando. Fico contente por poder representar o Brasil e fazer parte de um grupo tão qualificado como esse, que, com certeza, chega muito forte à Copa do Mundo”.

O Brasil terá no Catar apenas três atletas que atuam no futebol nacional. Além de Weverton, campeão brasileiro com o Palmeiras, foram chamados Éverton Ribeiro e Pedro, ambos do Flamengo. O meia-atacante estava tão nervoso no domingo, véspera da convocação, que foi jogar beach tênis para aliviar a tensão. No fim, o desfecho foi positivo para ele.

“Minha convocação foi uma construção”, argumentou o capitão do Flamengo com o filho no colo, fazendo alusão a fases ruins na equipe carioca antes de ressurgir neste ano e liderar o time nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. “A convocação veio para coroar um ano de superação. Só quero comemorar e estar com a família”.

Já Pedro, artilheiro do Flamengo na temporada e craque da Libertadores, vibrou com a convocação, a sua primeira para um Mundial, de forma inusitada ao decidir pedir a namorada, Fernanda Rodrigues, em casamento no mesmo instante. Virou, portanto, noivo e jogador de Copa no mesmo dia. “É um dia para ser comemorado”. Ele tira a vaga de Gabigol.

Richarlison será o titular no comando de ataque da seleção brasileira no Catar. Em recuperação de lesão, ele celebrou a convocação com a casa cheia em Londres, para onde se mudou neste ano depois de se transferir do Everton para o Tottenham. “Essa convocação é um dos momentos mais especiais da minha vida”, disse o “Pombo”, apelidado assim pelas comemorações emulando o animal.

Ele é o terceiro maior goleador do Brasil na era Tite, com 17 gols. Somente Gabriel Jesus (19) e Neymar (29) foram às redes mais vezes que ele sob o comando do treinador.

Volante de destaque do Liverpool, Fabinho lembrou do falecido pai, João Roberto Tavares, no momento em que ouviu Tite dizer o seu nome na lista dos 26. “É um grande sonho realizado. Pensei em algumas coisas. Lembrei muito do meu pai, que não está mais entre nós. Foi a principal pessoa que me ajudou a ser jogador. Me ajudou muito na época da base e me tornou o homem que sou”, ressaltou o atleta de 30 anos, natural de Campinas (SP) e prestes a disputar seu primeiro Mundial.

Vinicius Junior publicou uma ilustração dele ainda criança sonhando com o troféu da Copa do Mundo. “Sonhar”, escreveu na legenda da publicação o astro do Real Madrid.

‘HOJE É DIA DE VITÓRIA’, diz Daniel Alves

Entre os 26, o nome mais questionado pelos torcedores foi o de Daniel Alves, que vinha jogando mal no Pumas, do México, e não entra em campo há quase dois meses. Tite defendeu a escolha pelo veterano lateral-direito de 39 anos sob o argumento de que seu critério premia “qualidade técnica individual, aspecto físico e mental”.

O atleta jogará no Catar o seu terceiro Mundial, depois de representar a seleção em 2010 e 2014. Uma grave lesão lhe tirou da Rússia, em 2018, e tornou a convocação de agora mais especial. “As lágrimas que eram de tristeza há quatro anos, hoje são de alegria”, afirmou o jogador. “Por isso a frase clichê ‘nunca desista dos seus sonhos’ é real e eu estou aqui para comprovar isso”.

Ele usou poucas palavras para se defender das críticas. “Não estou aqui para agradar a todos. Não é o meu objetivo”, argumentou o lateral-direito, que avisou que pretende “não falhar com aqueles que confiam na minha entrega, dedicação e amor que sinto por vestir a camisa da seleção brasileira”. Segundo Daniel Alves, a convocação representa “mais um dia de vitória”. “Foi um processo árduo e duro, mas valioso. O esforço e o sacrifício valem a pena”.