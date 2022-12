Festa pela classificação do Marrocos toma ruas do país e se espalha pelo mundo

A histórica classificação por 1 a 0 sobre Portugal neste sábado, que fez do Marrocos a primeira nação africana a avançar a uma disputa de semifinal da Copa do Mundo, foi celebrada intensamente pelas ruas do país. A grande festa, contudo, não se limitou às fronteiras marroquinas e se estendeu a regiões da África e da Ásia, principalmente as integrantes do Mundo Árabe, e também a localidades da Europa.

A capital marroquina, Rabat, foi tomada por uma multidão de torcedores que carregavam bandeiras e acendiam sinalizadores. Aqueles que estavam de carro, buzinavam efusivamente. “Ficamos estressados como se estivéssemos em campo”, disse o torcedor Mohamed Amine, em entrevista à agência de notícias AP. “Os jogadores levaram a reputação de Marrocos entre as nações do mundo”, concluiu.

Outras cidades, como Casablanca e Marrakech, também tiveram suas ruas lotadas por cidadãos emocionados pela classificação histórica da equipe comandada por Walid Regragui. A mesma intensidade de festa foi vista no próprio Catar, onde centenas de torcedores fizeram uma linda festa nos arredores do Al Thumama Stadium, palco da vitória sobre Portugal.

O país-sede da Copa e Marrocos não foram os únicos locais do Mundo Árabe que tiveram celebrações intensas pelo feito marroquino. Outras nações também festejaram, como tem sido a cada passo dado pela seleção. Um exemplo da conexão entre os torcedores árabes pelo futebol é a quantidade de bandeiras palestinas vista nas ruas e nos estádios durante a Copa, em atos de apoio aos palestinos em relação ao antigo e inflamado conflito entre Palestina e Israel. Até jogadores da seleção marroquina levantaram a bandeira.

Não à toa, palestinos engrossaram as festas. A animação pôde ser vista em um vídeo nas ruas de Nablus, importante cidade da Cisjordânia. As imagens, publicadas nas redes sociais, mostram um grupo de palestinos gritando “Marrocos!” em frente a soldados israelenses posicionados do outro lado da rua.

Na Tunísia, nação africana e árabe como o Marrocos, centenas de torcedores se reuniram em frente ao teatro municipal da capital Túnis para comemorar agitando bandeiras tunisianas, marroquinas e palestinas. “História continental!”, escreveu a Confederação Africana de Futebol no Twitter após a vitória do Marrocos. “Histórico e fantástico”, disse Macky Sall, presidente do Senegal e da União Africana, em um tweet.

Muita festa também foi registrada na Europa. Um dos lugares de maior festa foi em Edgware Road, área de Londres, na Inglaterra, onde há uma extensa colônia árabe. O trânsito da região ficou parado devido à quantidade de pessoas que estavam presentes gritando pela classificação marroquina.

O centro de Bruxelas, na Bélgica, também foi palco da alegria árabe, manifestada diante de um forte policiamento, uma vez que houve episódios de confusão após a vitória de Marrocos sobre a Bélgica na primeira fase da Copa. Em Paris, outra cidade habitada por muitos marroquinos, os torcedores lotaram a avenida Champs-Élysées.