Festas na mansão de R$ 50 mi de Neymar incomodam vizinhos em Bougival, denuncia prefeito a jornal

Neymar continua sendo polêmico na França além das quatro linhas do campo. De acordo com jornal Le Parisien, vizinhos do brasileiro em Paris reclamaram das festas barulhentas do jogador em sua mansão em Bourgival, uma cidade de 9 mil habitantes a oeste de Paris. A última delas teria sido no dia 5 de fevereiro, ocasião do aniversário de 31 anos do atacante do PSG. Ele teria reunido amigos para a comemoração.

O incomodo gerou reclamações de Luc Wattelle, prefeito que reside próximo ao jogador. Para o periódico francês, o político afirmou que Neymar é “um indivíduo sem respeito” pelos vizinhos. Ele se sente desarmado diante da situação, uma vez que a multa aplicada nesses casos de 135 euros não teria efeito, considerando o salário do atacante do Paris-Saint-Germain. A casa está em um terreno de 5.000 metros quadrados, possui cinco andares e vários ambientes diferentes. Já foi avaliada em 8 milhões de euros (R$ 50 milhões). Neymar é locatário desde 2017.

Outra situação levantada pelo periódico foi a festa organizada por Neymar para comemorar o título do Campeonato Francês, que teria invadido a madrugada, até 5 horas da manhã. Wattelle afirmou ao Le Parisien que poderá tomar medidas mais graves por “repetidas alterações da ordem pública”.

Na comemoração do aniversário do brasileiro na última semana, alguns vizinhos chegaram a chamar a polícia devido ao barulho. Foi dito aos agentes que a festa terminaria às 21 horas, mas testemunhas ouvidas pelo jornal francês afirmaram que o parabéns foi cantado por volta das 23h45. Neymar ainda não se manifestou sobre o assunto.

Vizinhos de Neymar se queixam de festas barulhentas na mansão do jogador em Bourgival. Foto: Laurent Cipriani / AP

O próximo compromisso do Paris Saint-Germain é pelo Ligue 1 diante do Mônaco neste sábado às 13 horas de Brasília. O técnico Christophe Galtier deve contar com o atacante brasileiro, mas Messi e Mbappé são desfalques devido a lesões musculares. O PSG se prepara para voltar à Liga dos Campeões. A competição está na fase de oitavas de final. O time de Neymar encara o Bayern de Munique dia 14.