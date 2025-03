Feyenoord x Inter de Milão na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela ida das oitavas de final da Champions League, a partida entre Feyenoord e Inter de Milão está marcada para acontecer nesta quarta-feira, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Sediado no Feyenoord Stadium, em Roterdã, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal de TV fechada TNT e pela plataforma de streaming Max.

Depois de derrotar o Milan por 2 a 1 no placar agregado nos playoffs, o Feyenoord enfrentará o outro dos rivais de Milão no torneio. Décimo nono colocado na primeira fase da competição, o time não avançou de forma direta para as oitavas de final da Champions League como seu adversário desta quinta. Caso avance, o clube enfrentará o vencedor entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique.

Veja onde assistir a Feyenoord x Inter de Milão ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já a Inter de Milão passou entre os oito melhores clubes da primeira etapa da Champions League. Quarta colocada, a equipe não teve de se preocupar com os playoffs e, mais descansada, enfrentará o clube que ficou quinze posições abaixo na fase inicial da competição. Nos demais torneios, como o Campeonato Italiano e a Copa da Itália, tem tido bons desempenhos, figurando entre as melhores de ambos os torneios

FEYENOORD X INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

Data: 05/03/2025

05/03/2025 Horário: 14h45 (horário de Brasília)

14h45 (horário de Brasília) Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL)

ONDE ASSISTIR A FEYENOORD X INTER DE MILÃO AO VIVO

TNT (TV fechada)

(TV fechada) Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FEYENOORD

FEYENOORD: Mitchell; Beelen, Hancko e Smal; Bueno, Moder e Milambo; Hadj Moussa, Redmond e Igor Paixão. Técnico: Pascal Bosschaart.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO

INTER DE MILÃO: Martínez; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Corrêa e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FEYENOORD E INTER DE MILÃO

01/03 - Feyenoord 0 x 0 NEC - Campeonato Holandês

0 x 0 NEC - Campeonato Holandês 01/03 - Napoli 1 x 1 Inter de Milão - Campeonato Italiano