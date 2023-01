Fifa 23: Seleção do ano do Ultimate Team tem apenas um jogador brasileiro

A Electronic Arts revelou nesta quinta-feira os jogadores da seleção do ano (TOTY) do Ultimate Team do Fifa 23 com apenas um brasileiro. O zagueiro Eder Militão, do Real Madrid, foi escolhido por votação entre os 11 melhores de 2022 e vai receber uma carta com overall 94.

Kylian Mbappé registrou a maior porcentagem de votos para atacantes, com 23%. Kevin De Bruyne teve a maior porcentagem de votos entre os meio-campistas, com 21%, Achraf Hakimi, entre os defensores, com 15%, e Thibaut Courtois ficou com o primeiro lugar entre os goleiros, com 56%.

Os atacantes vão estar disponíveis nos packs nos dias 20 a 21 de janeiro, os meio-campistas de 22 a 23 janeiro, e dos defensores e do goleiro de 24 a 25 de janeiro. A escalação completa da TOTY estará disponível apenas no Fifa 23 a partir de 26 de janeiro.

“A votação para a seleção do ano continua a crescer em participação a cada ano e se tornou uma autoridade altamente respeitada no que diz respeito aos melhores dos melhores do futebol mundial”, disse David Jackson, vice-presidente de marca do Ea Sports FC. “A seleção do ano dá voz a milhões de jovens fãs de futebol ao permitir que eles indiquem os melhores do mundo, e temos o privilégio de trazer o 11 escolhido para o Fifa 23.”

Veja os escolhidos do Toty:

Atacantes

Karim Benzema (França) - Real Madrid

Kylian Mbappé (França) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain

Meio-campistas

Jude Bellingham (Inglaterra) - Borussia Dortmund

Kevin De Bruyne (Bélgica) - Manchester City

Luka Modric (Croácia) - Real Madrid

Defensores

Achraf Hakimi (Marrocos) - Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brasil) - Real Madrid

Theo Hernández (França) - AC Milan

Virgil van Dijk (Países Baixos) - Liverpool

Goleiro

Thibaut Courtois (Bélgica) - Real Madrid

As chosen by you.



Presenting the #FIFA23 Team of the Year 🏆#TOTY pic.twitter.com/xGfMKsJCUP — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 19, 2023

12º JOGADOR

Como nos anos anteriores, os torcedores e torcedoras também terão a oportunidade de votar no jogo para o 12º homem do ano, o último jogador adicionado ao coletivo TOTY. Os três atletas que, por pouco, ficaram fora e que podem ser o 12º jogador são: Erling Haaland (Noruega, do Manchester City), Federico Valverde (Uruguai, do Real Madrid) e João Cancelo (Portugal, do Manchester City). A votação será realizada no Ultimate Team a partir de 23 de janeiro.

TOTY ICONs

Para homenagear alguns dos melhores atletas, os ICONs que teriam sido considerados para o prestigiado prêmio de seleção do ano receberão novos itens TOTY ICON. Ao todo, 14 gigantes do jogo serão homenageados com classificações aprimoradas no Ultimate Team. São eles: Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Ashley Cole, Claude Makélélé, David Beckham, Edwin van der Sar, Gerd Muller, Hugo Sánchez, Javier Zanetti, Nemanja Vidic, Robert Pires, Ronaldinho, Ruud Gullit e Xabi Alonso.