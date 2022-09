Fifa 23 terá a presença de Ted Lasso e AFC Richmond no jogo, confira trailer oficial

Os fãs do treinador Ted Lasso, da série de comédia homônima da Apple TV, terão mais um motivo para comprarem o Fifa 23 neste ano. A EA Sports, desenvolvedora do game, anunciou nesta quarta-feira que o personagem ficcional estará presente na nova entrada da franquia, juntamente com o seu time AFC Richmond.

Fenômeno na internet, a série, lançada em 2020, tem inúmeros admiradores ao redor do mundo. Interpretado pelo ator Jason Sudeikis, o personagem estará disponível para os fãs em diversos modos de jogo neste próximo Fifa. Com seu bigode clássico, o técnico estará disponível para os jogadores no Modo Carreira, Jogo Rápido, Amistosos Online e Temporadas Online.

Além do personagem, o AFC Richmond também estará disponível para os jogadores, que poderão criar seu próprio técnico ou selecionar um do mundo real licenciado para assumir o controle da equipe. Eles também poderão criar um atleta do zero e se juntar ao elenco de Ted Lasso em uma liga de sua escolha. O icônico estádio do AFC Richmond, Nelson Road, também aparecerá no jogo.

Ted Lasso, treinador e personagem ficcional da série de comédia homônima, estará presente no Fifa 23.

Vários itens do clube, como uniformes, mosaicos, itens de técnico e outros conteúdos, estarão disponíveis para serem desbloqueados no Ultimate Team e no Pro Clubs, quando o jogo for lançado. O time fictício já havia aparecido em uma lista vazada das equipes do Fifa 23 há algumas semanas.

“Sou verdadeiramente afortunado e profundamente grato por ter tido muitos momentos especiais em minha carreira até agora, e considero essa experiência uma das melhores”, afirmou Jason Sudeikis, vencedor do prêmio Emmy de melhor ator em uma série de comédia. Nosso elenco e equipe trabalham muito duro neste show, e estamos lisonjeados que isso ressoe entre tantas pessoas. Estamos ansiosos para que nossos fãs tenham a oportunidade de jogar com, jogar como e até mesmo jogar contra seus personagens favoritos do AFC Richmond”.

O conteúdo correspondente no Ultimate Team e no Pro Clubs estará disponível par os jogadores por meio de objetivos, desafios e recompensas, projetados para serem alcançados por todos os jogadores e jogadoras desde o lançamento. “É legal pra cara*** estar no FIFA. Não tenho certeza se isso vai ajudar a dissipar os rumores de CGI, mas fo****, vale a pena”, disse o vencedor do Emmy de melhor ator coadjuvante Brett Goldstein, que interpreta o jogador do AFC Richmond Roy Kent. “Estou ansioso para vencer meu sobrinho em um jogo comigo como Roy Kent e ele como Jamie Tartt. Ele vai ficar furioso”.

AFC Richmond, time fictício da série Ted Lasso, também estará no Fifa 23.

A EA Sports liberou nesta quarta-feira um trailer oficial com Ted Lasso, dando um gostinho aos fãs da série do Fifa. “Em pouco tempo e com experiência anterior limitada, Ted Lasso se tornou um fenômeno cultural, trazendo a paixão do futebol e o poder da crença à vida de milhões de fãs em todo o mundo”, disse David Jackson, vice-presidente de marca.

Fifa 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romênia e estará disponível mundialmente no PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One em 30 de setembro. O acesso antecipado para Fifa 23 Ultimate Edition começa em 27 de setembro de 2022.